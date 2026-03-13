Посадил - и забыл про проблемы: томаты всходят моментально и растут крепышами - делюсь методом

Для многих огородников посев помидоров - это не просто рутина, а настоящее событие. С годами многие понимают, что осенний урожай напрямую зависит от того, с какой любовью и знанием дела была выращена рассада весной.
Агроном, выпускница ТСХА Ксения Давыдова поделилась своей любимой техникой посева. Благодаря ей томаты всходят дружно, не болеют и активно трогаются в рост.
Подготовка емкостей и питательного грунта
- Выбор тары. Подойдут любые емкости - пластиковые ящики или обычные пищевые контейнеры с крышками. На дне должны быть дренажные отверстия, чтобы лишняя влага уходила. Помидоры не переносят застоя воды.
- Приготовление почвы. От тяжелой огородной земли лучше отказаться в пользу легкого и питательного грунта.
"Идеальная смесь готовится так: четыре части торфа смешиваются с одной частью качественного биогумуса. Получается отличный «завтрак» для будущих растений", - рассказала агроном.
- Обеззараживание. Грунт нужно продезинфицировать. Для этого его проливают раствором «Фитоспорина», слабой марганцовкой или аптечной перекисью водорода (1 ст. ложка на литр воды).
Правильная техника посева
Перед тем как раскладывать семена, землю в контейнере нужно увлажнить и дать воде полностью впитаться. Затем семена раскладывают аккуратными рядками.
Расстояние между ними оставляют небольшое - примерно 0,5-1 см. Если нужно получить очень много рассады одного сорта, можно сеять погуще, но тогда потребуется более частая пикировка.
"Очень важно правильно присыпать семена. Важно соблюдать золотую середину - ровно 1 см почвы сверху. Если насыпать меньше, семечко может взойти, не сбросив оболочку, и росток застрянет в «шапочке». Если заглубить слишком сильно - семенам не хватит сил пробиться наружу", - отметила Давыдова.
После заделки грунт слегка уплотните ладонью и еще раз опрыскайте из пульверизатора, чтобы обеспечить хороший контакт семян с влажной почвой.
