Какие красивые места посетить на Ладожском озере?

Ладожское озеро — это не просто водоём, а целый мир с богатой историей, уникальной природой и живописными пейзажами. Здесь можно увидеть скалистые шхеры, древние монастыри, фортификационные сооружения и места, связанные с Великой Отечественной войной. Вот несколько мест, которые стоит посетить.
Ладожские шхеры
Это архипелаг из более чем 600 скалистых островов на северном побережье Ладоги. Они образовались благодаря движению ледников, которые сгладили вершины скал и создали причудливые формы. В 2018 году шхеры стали национальным парком.
Что посмотреть:
- Остров Линнасаари («Шапка Мономаха»). С него открываются панорамные виды на десятки островов в заливе.
- Остров Хонкасало и гора Вахтимяки. Это высочайшая смотровая точка шхер (80 м), откуда открывается захватывающий вид на Ладогу.
- Остров Путсаари. Здесь находятся каменоломни, где добывали гранит для строительства Валаамского монастыря.
- Мыс Куркиниеми. Здесь сохранился финский маяк 1930-х годов, который сейчас используют для фотосессий.
Валаамский архипелаг
Это группа островов в центре Ладоги, где расположен Спасо-Преображенский монастырь. Архипелаг состоит из более чем 50 островов, самый крупный из них — Валаам.
Что посмотреть:
- Монастырь. Основан, по преданьям, в 1407 году. Белоснежные стены монастыря особенно эффектно смотрятся в сумрачном северном свете.
- Скиты и часовни. По острову проложены туристические тропы, которые позволяют увидеть не только монастырские постройки, но и природные достопримечательности.
- Скалы и бухты. Скалистые берега, поросшие соснами и мхом, создают атмосферу уединения и спокойствия.
Крепость Орешек (Шлиссельбург)
Расположена на острове Ореховый в истоке Невы. Заложена в XIV веке внуком Александра Невского Юрием Даниловичем.
Что посмотреть:
- Старая и Новая тюрьмы. Экспозиции рассказывают о судьбах людей, которые здесь содержались.
- «Ладожский променад». Маршрут проложен по боевому ходу крепостной стены между двумя башнями.
- Подземелья и остатки Новгородской стены. Позволяют погрузиться в атмосферу прошлого.
Остров Койонсаари
Расположен в северо-западной части Ладоги, в 200 км от Санкт-Петербурга.
Что посмотреть:
- Пляжи. Песчаные берега в окружении гранитных скал и сосен.
- Скала Хийси. С неё открывается вид на остров и Ладогу.
- Долина мхов и леса с ягодами. На острове можно собрать чернику и грибы.
Осиновецкий маяк
70-метровый маяк, построенный в XIX веке. Расположен на берегу Ладоги.
Почему стоит посетить:
- Это один из самых высоких маяков традиционного типа в мире.
- С набережной у маяка открывается вид на Ладожское озеро.