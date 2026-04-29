Какие выставки пройдут в Санкт-Петербурге в мае 2026 года?

Май 2026 года в Санкт-Петербурге — время ярких культурных событий. Город предлагает выставки на любой вкус: от космических экспозиций до иммерсивных проектов и современного искусства. Вот несколько интересных мероприятий, которые стоит посетить.
«Эпоха Императора Александра III и её наследие»
Выставка проходит в Михайловском замке до 15 июня 2026 года. Экспозиция посвящена периоду правления Александра III, который вошёл в историю как «миротворец». Посетители смогут увидеть редкие артефакты, связанные с императором и его эпохой: предметы быта, документы, произведения искусства. Особое внимание уделено внутренней политике и культурному влиянию эпохи.
Ярмарка современного искусства Port Art Fair 2026
Мероприятие состоится в Севкабель Порте с 21 мая 2026 года. Это крупная площадка для представления работ современных художников. На ярмарке можно будет не только увидеть произведения искусства, но и приобрести их. Событие привлекает как профессионалов, так и любителей современного искусства.
Иммерсивный мультимедийный проект «Секреты Джузеппе Арчимбольдо»
Проект будет работать до 31 мая 2026 года в музее «АртДинамикс» (Гороховая улица, 49Б). Джузеппе Арчимбольдо — итальянский художник XVI века, известный своими фантастическими портретами, составленными из фруктов, овощей и животных. Иммерсивная выставка позволит по-новому взглянуть на его творчество с помощью современных технологий: видеопроекций, звуковых эффектов и интерактивных элементов.
Выставка «Время жить» в галерее «Путь»
Экспозиция будет доступна до 31 мая 2026 года. Галерея «Путь» специализируется на психологических выставках в темноте с аудиоподкастами. Проект «Время жить» предлагает посетителям погрузиться в атмосферу размышлений о смысле жизни, выборе и внутреннем мире.
«Пространственный реализм Дмитрия Кустановича»
Персональная выставка художника работает в его галерее (Большая Конюшенная улица, 11) до 31 декабря 2026 года. Дмитрий Кустанович — представитель направления пространственного реализма. На выставке можно увидеть его живописные работы, а также приобрести оригиналы картин, репродукции и сувениры.