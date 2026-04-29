«Противоядие» найдено: почему легкие гидроциклы больше не пустят в каналы Петербурга и нужна ли им регистрация

В Петербурге решили всерьез взяться за любителей водных мотоциклов. Городские каналы и реки перестают быть «диким полем» для гонщиков.
Почему так происходит?
Гидроцикл — это самый опасный вид транспорта на воде. Он быстрый, мощный и часто непредсказуемый. Основная проблема в том, что легкие модели (весом до 200 кг) сейчас не нужно регистрировать.
В итоге — ни номеров, ни контроля. Именно с ними, по статистике, происходят самые жесткие аварии в черте города.
Депутаты сравнили ситуацию с гоночными мотоциклами на дорогах. Раньше они тоже гоняли безнаказанно, пока на них не нашли управу. Теперь «противоядие» ищут и для водных лихачей, пишет "ДП".
Почти полный запрет: куда нельзя заплывать
Напомним, с 18 апреля по 17 ноября в Петербурге ввели жесткие ограничения. Покататься «с ветерком» в центре города больше не получится.
Оперативный штаб закрыл для гидроциклов и незарегистрированных лодок почти все популярные места.
В «черный список» попали:
- вся Фонтанка, Мойка и канал Грибоедова;
- Крюков канал, реки Ждановка, Карповка и Пряжка;
- почти вся Нева (от Большого Обуховского моста до ЗСД).
По сути, центр города для гидроциклистов теперь закрыт. Это сделано ради безопасности туристов на прогулочных теплоходах и обычных горожан.
Что будет дальше?
Власти Петербурга хотят пойти еще дальше. Вот какие идеи обсуждают в ЗакСе:
- Обязательная регистрация для всех: независимо от веса и мощности мотора.
- Специальные маршруты: Гидроциклам хотят выделить отдельные зоны для катания, подальше от узких каналов и резких поворотов.
- Права на управление: Даже для самых простых моделей могут начать требовать удостоверение.