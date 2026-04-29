«Противоядие» найдено: почему легкие гидроциклы больше не пустят в каналы Петербурга и нужна ли им регистрация
«Противоядие» найдено: почему легкие гидроциклы больше не пустят в каналы Петербурга и нужна ли им регистрация

Опубликовано: 29 апреля 2026 13:52
 Проверено редакцией
«Противоядие» найдено: почему легкие гидроциклы больше не пустят в каналы Петербурга и нужна ли им регистрация
«Противоядие» найдено: почему легкие гидроциклы больше не пустят в каналы Петербурга и нужна ли им регистрация
Global Look Press / Roman Naumov / URA.RU
Депутаты ЗАКСа хотят ввести обязательную регистрацию водных мотоциклов.

В Петербурге решили всерьез взяться за любителей водных мотоциклов. Городские каналы и реки перестают быть «диким полем» для гонщиков.

Почему так происходит?

Гидроцикл — это самый опасный вид транспорта на воде. Он быстрый, мощный и часто непредсказуемый. Основная проблема в том, что легкие модели (весом до 200 кг) сейчас не нужно регистрировать.

В итоге — ни номеров, ни контроля. Именно с ними, по статистике, происходят самые жесткие аварии в черте города.

Депутаты сравнили ситуацию с гоночными мотоциклами на дорогах. Раньше они тоже гоняли безнаказанно, пока на них не нашли управу. Теперь «противоядие» ищут и для водных лихачей, пишет "ДП".

Почти полный запрет: куда нельзя заплывать

Напомним, с 18 апреля по 17 ноября в Петербурге ввели жесткие ограничения. Покататься «с ветерком» в центре города больше не получится.

Оперативный штаб закрыл для гидроциклов и незарегистрированных лодок почти все популярные места.

В «черный список» попали:

  • вся Фонтанка, Мойка и канал Грибоедова;
  • Крюков канал, реки Ждановка, Карповка и Пряжка;
  • почти вся Нева (от Большого Обуховского моста до ЗСД).

По сути, центр города для гидроциклистов теперь закрыт. Это сделано ради безопасности туристов на прогулочных теплоходах и обычных горожан.

Что будет дальше?

Власти Петербурга хотят пойти еще дальше. Вот какие идеи обсуждают в ЗакСе:

  1. Обязательная регистрация для всех: независимо от веса и мощности мотора.
  2. Специальные маршруты: Гидроциклам хотят выделить отдельные зоны для катания, подальше от узких каналов и резких поворотов.
  3. Права на управление: Даже для самых простых моделей могут начать требовать удостоверение.
Юлия Аликова
