Москву зальёт дождями, Петербург останется без жары: погода с 14 по 16 июня в России

Пока одни регионы будут наслаждаться летним теплом, другим придётся доставать зонты и куртки.
Москва: жара сдаёт позиции, но дожди останутся
После аномально жаркого начала июня столичный регион постепенно перейдёт к более умеренной погоде. В выходные, 14 и 15 июня, ожидаются дожди и облачность. Дневная температура будет держаться в пределах +21…+28 градусов, однако жара начнёт ослабевать.
16 июня в Москве сохранится комфортное тепло, но вероятность кратковременных дождей останется высокой.
Санкт-Петербург: облака и прохлада
Северная столица встретит середину июня более сдержанной погодой. 14 и 15 июня ожидается преимущественно облачная погода без серьёзных осадков. Температура днём составит около +18…+22 градусов.
16 июня синоптики также прогнозируют облачность и местами кратковременный дождь. Жарких температур петербуржцам ждать не стоит, но и серьёзного похолодания не предвидится.
Новосибирск: тепло с дождевыми паузами
В Новосибирске середина июня будет по-летнему тёплой. 14 июня возможны дожди, однако температура останется комфортной — около +24…+26 градусов.
15 июня осадки постепенно ослабнут, а воздух продолжит хорошо прогреваться до +28 градусов.
Казань: настоящее лето без сюрпризов
В столице Татарстана прогнозируется классическая июньская погода. Температура воздуха будет держаться в диапазоне +24…+28 градусов, возможна переменная облачность и кратковременные дожди.
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