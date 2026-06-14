Городовой / Полезное / Москву зальёт дождями, Петербург останется без жары: погода с 14 по 16 июня в России
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
От личного «Кодака» Николая II до прогулок со слонами: в Царском Селе открылась уникальная фотохроника Новости Петербурга
Как обрести настоящее счастье: мудрый философ Сократ объяснил одной фразой – актуально и сейчас Полезное
Через Стамбул или прямым чартером? Шри-Ланка может вернуться в расписание аэропорта Пулково Новости Петербурга
В России хотят полностью изменить систему покупки ОСАГО: водителей ждут тотальные перемены Полезное
Вместо палящего солнца — немецкие виллы и белый песок: чем Балтика заменяет привычный юг Новости Петербурга
Теги
Санкт-Петербург Рецепты Туризм Сад-огород Прогноз погоды
Категории
Вопросы о Петербурге Полезное

Москву зальёт дождями, Петербург останется без жары: погода с 14 по 16 июня в России

Опубликовано: 14 июня 2026 09:34
 Проверено редакцией
Москву зальёт дождями, Петербург останется без жары: погода с 14 по 16 июня в России
Москву зальёт дождями, Петербург останется без жары: погода с 14 по 16 июня в России
Legion-Media
Середина июня готовит россиянам погодные сюрпризы.

Пока одни регионы будут наслаждаться летним теплом, другим придётся доставать зонты и куртки.

Москва: жара сдаёт позиции, но дожди останутся

После аномально жаркого начала июня столичный регион постепенно перейдёт к более умеренной погоде. В выходные, 14 и 15 июня, ожидаются дожди и облачность. Дневная температура будет держаться в пределах +21…+28 градусов, однако жара начнёт ослабевать.

16 июня в Москве сохранится комфортное тепло, но вероятность кратковременных дождей останется высокой.

Санкт-Петербург: облака и прохлада

Северная столица встретит середину июня более сдержанной погодой. 14 и 15 июня ожидается преимущественно облачная погода без серьёзных осадков. Температура днём составит около +18…+22 градусов.

16 июня синоптики также прогнозируют облачность и местами кратковременный дождь. Жарких температур петербуржцам ждать не стоит, но и серьёзного похолодания не предвидится.

Новосибирск: тепло с дождевыми паузами

В Новосибирске середина июня будет по-летнему тёплой. 14 июня возможны дожди, однако температура останется комфортной — около +24…+26 градусов.

15 июня осадки постепенно ослабнут, а воздух продолжит хорошо прогреваться до +28 градусов.

Казань: настоящее лето без сюрпризов

В столице Татарстана прогнозируется классическая июньская погода. Температура воздуха будет держаться в диапазоне +24…+28 градусов, возможна переменная облачность и кратковременные дожди.

Ранее мы писали о том, в каких местах можно встретить самые красивые закаты.

Автор:
Александр Асташкин
Полезное
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью