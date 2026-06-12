В каких местах можно встретить самые красивые закаты: сюда съезжаются со всей России - 5 локаций

Кажется, что закаты выглядят везде одинаково, но это не так. В России есть несколько мест, где заход солнца за горизонт смотрится особенно красиво. Только ради этого стоит наведаться в несколько городов.
Нижний Новгород, стрелка Оки и Волги
Этот крупный город не просто так называют "столицей закатов", ведь сюда съезжаются тысячи людей ради захода солнца. В июне-августе тут проходят музыкальные фестивали, во время которых люди встречают закаты на Нижневолжской набережной.
Крым, мыс Фиолент
Рядом с Севастополем находится мыс Фиолент, где получится насладиться не только закатом, но и прекрасной природой. Место очень живописное и вдохновляющее.
Карелия, Ладожские шхеры
"Сотни островов посреди Ладожского озера, каналы и бухты, затерянные в густых карельских лесах. Национальный парк «Ладожские шхеры» - это одно из самых любимых туристами и местными жителями мест для отдыха на природе и наблюдения за закатами", - сообщает портал "Окно в Россию".
Архангельская область, Соловецкие острова
Отсюда открывается прекрасный вид не только на древнюю крепость, но и на закаты. Особенно интересно местность смотрится при небольшом тумане.
Пятигорск, гора Машук
Место пользуется популярностью не только у местных жителей, но и туристов. С горы можно посмотреть роскошные закаты, насладиться видом старинного города.
Опыт автора
"Когда услышала, что Нижний Новгород является "столицей" закатов, но не смогла пройти мимо этого. Решила проверить. Все оказалось правдой, ведь закаты здесь меня впечатлили даже больше, чем на Черном море. Советую обязательно съездить в Нижний Новгород, чтобы увидеть эту красоту своими глазами", - рассказала Полина Аксенова.
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