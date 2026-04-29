«Пятница» посреди недели и 5 бесплатных автобусов: как будет работать транспорт Петербурга на майские

Майские праздники в Петербурге — это всегда время долгих прогулок, поездок на дачу и небольшого транспортного хаоса.
Чтобы не стоять лишний час на остановке, стоит заранее узнать, как изменят расписание автобусы, метро и электрички.
Автобусы, троллейбусы и трамваи
Наземный транспорт переходит на праздничный режим, сообщили в Смольном. Запомните простую схему:
- 30 апреля — транспорт ходит как в обычную пятницу.
- С 1 по 3 мая, а также с 9 по 11 мая — по графику воскресенья. Это значит, что интервалы между рейсами станут длиннее, а машин на маршрутах будет меньше.
Как будет работать метро
В подземке график немного другой:
- 1 мая — режим субботы.
- 2, 3 и 11 мая — режим воскресенья.
- 9 мая (День Победы) — метро будет работать по графику рабочего дня. Это сделано, чтобы все желающие могли легко уехать после парада и салюта.
- 10 мая — снова режим субботы.
Поездки на дачу: электрички
Для тех, кто планирует выбраться за город, расписание тоже подкорректировали:
- 30 апреля и 8 мая — поезда едут по графику пятницы.
- 1, 2, 9 и 10 мая — электрички ходят как по субботам.
- 3 и 11 мая — по графику воскресенья.
«Ночь музеев»: бесплатный проезд
В ночь с 16 на 17 мая в городе пройдет ежегодная акция. Большинство музеев будут открыты до 6 утра. Для полуночников запустят 5 специальных автобусных маршрутов.
Они будут курсировать между музеями с 23:00 до 06:00. Важный бонус: если у вас есть единый билет «Ночи музеев», проезд в этих автобусах будет для вас бесплатным.
О чем еще стоит помнить
- Перекрытия в центре. На 9 мая Невский проспект и прилегающие улицы традиционно закрывают для парада. Наземный транспорт будет объезжать центр города.
- Развод мостов. В праздничные ночи (обычно с 1 на 2 мая и с 8 на 9 мая) мосты в Петербурге часто не разводят. Но лучше уточнять это на сайте «Мостотреста» прямо в день прогулки.
- Зарядка проездного. Пополните «Подорожник» заранее. В праздники в кассах метро часто собираются очереди из туристов.
Планируйте маршруты заранее и хороших вам праздников!