«Пятница» посреди недели и 5 бесплатных автобусов: как будет работать транспорт Петербурга на майские
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Теги
Санкт-Петербург Рецепты Сад-огород Туризм Кулинария
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

«Пятница» посреди недели и 5 бесплатных автобусов: как будет работать транспорт Петербурга на майские

Опубликовано: 29 апреля 2026 13:22
 Проверено редакцией
Global Look Press / Maksim Konstantinov
Пассажиров просят заранее ознакомиться с изменениями и учитывать их при планировании маршрутов поездок по городу.

Майские праздники в Петербурге — это всегда время долгих прогулок, поездок на дачу и небольшого транспортного хаоса.

Чтобы не стоять лишний час на остановке, стоит заранее узнать, как изменят расписание автобусы, метро и электрички.

Автобусы, троллейбусы и трамваи

Наземный транспорт переходит на праздничный режим, сообщили в Смольном. Запомните простую схему:

  • 30 апреля — транспорт ходит как в обычную пятницу.
  • С 1 по 3 мая, а также с 9 по 11 мая — по графику воскресенья. Это значит, что интервалы между рейсами станут длиннее, а машин на маршрутах будет меньше.

Как будет работать метро

В подземке график немного другой:

  • 1 мая — режим субботы.
  • 2, 3 и 11 мая — режим воскресенья.
  • 9 мая (День Победы) — метро будет работать по графику рабочего дня. Это сделано, чтобы все желающие могли легко уехать после парада и салюта.
  • 10 мая — снова режим субботы.

Поездки на дачу: электрички

Для тех, кто планирует выбраться за город, расписание тоже подкорректировали:

  • 30 апреля и 8 мая — поезда едут по графику пятницы.
  • 1, 2, 9 и 10 мая — электрички ходят как по субботам.
  • 3 и 11 мая — по графику воскресенья.

«Ночь музеев»: бесплатный проезд

В ночь с 16 на 17 мая в городе пройдет ежегодная акция. Большинство музеев будут открыты до 6 утра. Для полуночников запустят 5 специальных автобусных маршрутов.

Они будут курсировать между музеями с 23:00 до 06:00. Важный бонус: если у вас есть единый билет «Ночи музеев», проезд в этих автобусах будет для вас бесплатным.

О чем еще стоит помнить

  1. Перекрытия в центре. На 9 мая Невский проспект и прилегающие улицы традиционно закрывают для парада. Наземный транспорт будет объезжать центр города.
  2. Развод мостов. В праздничные ночи (обычно с 1 на 2 мая и с 8 на 9 мая) мосты в Петербурге часто не разводят. Но лучше уточнять это на сайте «Мостотреста» прямо в день прогулки.
  3. Зарядка проездного. Пополните «Подорожник» заранее. В праздники в кассах метро часто собираются очереди из туристов.

Планируйте маршруты заранее и хороших вам праздников!

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью