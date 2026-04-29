Как поступить в СПбГУ по результатам олимпиад?

Поступление в Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ) по результатам олимпиад в 2026 году — это возможность для талантливых школьников поступить в один из ведущих вузов страны без вступительных испытаний или с существенными льготами. Университет учитывает победы и призовые места в различных олимпиадах, включая всероссийские и собственные соревнования.

Какие олимпиады дают льготы

Всероссийская олимпиада школьников (ВсОШ) — самая престижная олимпиада, которая даёт право на зачисление без вступительных испытаний (БВИ) в СПбГУ. Победители и призёры заключительного этапа ВсОШ по математике, информатике, физике и астрономии могут поступить на программы бакалавриата факультета Математики и компьютерных наук без экзаменов. Для других направлений льготы зависят от профиля олимпиады и результатов ЕГЭ. Например, при поступлении на программу «Математика» победитель или призёр олимпиады по физике должен набрать минимум 75 баллов по ЕГЭ по физике.

Олимпиада школьников СПбГУ также даёт льготы при поступлении. Это соревнование включено в Перечень олимпиад Министерства науки и высшего образования РФ, поэтому дипломы победителей и призёров признаются всеми вузами страны. В 2025/2026 учебном году олимпиада проходила по 23 предметам, включая физику, химию, биологию, математику, информатику, историю, обществознание, право, иностранные языки и другие. Победители и призёры заключительного этапа могут поступить в вуз без вступительных испытаний или получить 100 баллов за ЕГЭ по профильному предмету.

Льготы также предоставляют победы и призовые места в других олимпиадах, включённых в перечень РСОШ (Российского совета олимпиад школьников). Например, учитываются результаты олимпиад «Ломоносов», «Высшая проба», «Покори Воробьёвы горы» и других.

Условия для получения льгот

Для использования особого права (БВИ или 100 баллов за ЕГЭ) обычно требуется выполнение дополнительных условий. Например, для олимпиад по математике, физике и информатике из перечня РСОШ может понадобиться минимальный балл ЕГЭ по соответствующему предмету.

Льготы действуют в течение 4 лет после года проведения олимпиады.

Как проходит олимпиада школьников СПбГУ

Олимпиада состоит из двух этапов:

Отборочный (заочный). Проходит онлайн. Участникам нужно зарегистрироваться на официальном сайте олимпиады, после чего в личном кабинете появляются задания. Сессия с момента старта до введения ответов длится от 1 часа до 3 суток в зависимости от предмета.

Заключительный (очный, но дистанционный с прокторингом). В финал проходят победители и призёры отборочного тура. Для участия нужны персональный компьютер или ноутбук, веб-камера, микрофон, высокоскоростной интернет и тихая комната без посторонних.

Участвовать могут школьники 5–11 классов, но программа ориентирована в большей степени на старшеклассников (9–11 классы).

Для подготовки организаторы проводят лекции-консультации, а на портале олимпиады доступны архив заданий прошлых лет и лучшие работы дипломантов.