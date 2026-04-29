Как добраться от Санкт-Петербурга до Кронштадта по воде?

Добраться до Кронштадта из Санкт-Петербурга по воде можно на скоростном теплоходе «Метеор» или катамаране. Это не только удобный способ избежать пробок, но и возможность насладиться живописными видами города и Финского залива.
«Метеор»: скорость и комфорт
«Метеор» — скоростной теплоход на подводных крыльях, который развивает скорость до 60–65 км/ч. Время в пути из Санкт-Петербурга в Кронштадт составляет около 1 часа 15 минут.
Причалы отправления в Санкт-Петербурге:
- Дворцовая пристань (Дворцовая набережная, 36);
- Спуск со львами (Адмиралтейская набережная, 2).
Причалы прибытия в Кронштадте:
- «Остров фортов» (Цитадельское шоссе, 14) — новая развивающаяся территория с парком и музеем;
- «Зимняя пристань» (Арсенальный переулок, 4А) — парадный морской вход в город, ближе к историческому центру.
Катамаран «Котлин»: простор и панорамные виды
С 2023 года по маршруту Санкт-Петербург — Кронштадт ходят скоростные катамараны «Котлин». Они отличаются просторным салоном с панорамными окнами и открытой палубой, где можно находиться во время движения.
Особенности:
- Время в пути — около 1 часа.
- Вместимость — до 150 человек.
- На борту есть бар с напитками и лёгкими закусками.
Причалы отправления в Санкт-Петербурге:
- Дворцовая пристань (Дворцовая набережная, 36);
- Сенатская пристань (Английская набережная, 2).
Причал прибытия в Кронштадте: «Остров фортов» (Цитадельское шоссе, 20).
Что увидеть по пути
Во время водной прогулки можно насладиться видами:
- Стрелки Васильевского острова и Ростральных колонн;
- Петропавловской крепости и Адмиралтейства;
- «Лахта Центра» и «Газпром Арены»;
- кронштадтских фортов (Кроншлот, Александр I, Константин и других).
Выбор между «Метеором» и катамараном зависит от предпочтений: первый предлагает более динамичную поездку, второй — больше пространства и панорамных видов. Оба варианта позволят не только быстро добраться до Кронштадта, но и получить незабываемые впечатления от водной прогулки.