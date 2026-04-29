Как добраться от Санкт-Петербурга до Кронштадта по воде?

Опубликовано: 29 апреля 2026 12:15
Global Look Press/ Belkin Alexey
Быстро добраться от Санкт-Петербурга до Кронштадта и получить незабываемые впечатления от водной прогулки можно на «Метеоре» или катамаране. 

Добраться до Кронштадта из Санкт-Петербурга по воде можно на скоростном теплоходе «Метеор» или катамаране. Это не только удобный способ избежать пробок, но и возможность насладиться живописными видами города и Финского залива.

«Метеор»: скорость и комфорт

«Метеор» — скоростной теплоход на подводных крыльях, который развивает скорость до 60–65 км/ч. Время в пути из Санкт-Петербурга в Кронштадт составляет около 1 часа 15 минут.

Причалы отправления в Санкт-Петербурге:

  • Дворцовая пристань (Дворцовая набережная, 36);
  • Спуск со львами (Адмиралтейская набережная, 2).

Причалы прибытия в Кронштадте:

  • «Остров фортов» (Цитадельское шоссе, 14) — новая развивающаяся территория с парком и музеем;
  • «Зимняя пристань» (Арсенальный переулок, 4А) — парадный морской вход в город, ближе к историческому центру.

Катамаран «Котлин»: простор и панорамные виды

С 2023 года по маршруту Санкт-Петербург — Кронштадт ходят скоростные катамараны «Котлин». Они отличаются просторным салоном с панорамными окнами и открытой палубой, где можно находиться во время движения.

Особенности:

  • Время в пути — около 1 часа.
  • Вместимость — до 150 человек.
  • На борту есть бар с напитками и лёгкими закусками.

Причалы отправления в Санкт-Петербурге:

  • Дворцовая пристань (Дворцовая набережная, 36);
  • Сенатская пристань (Английская набережная, 2).

Причал прибытия в Кронштадте: «Остров фортов» (Цитадельское шоссе, 20).

Что увидеть по пути

Во время водной прогулки можно насладиться видами:

  • Стрелки Васильевского острова и Ростральных колонн;
  • Петропавловской крепости и Адмиралтейства;
  • «Лахта Центра» и «Газпром Арены»;
  • кронштадтских фортов (Кроншлот, Александр I, Константин и других).

Выбор между «Метеором» и катамараном зависит от предпочтений: первый предлагает более динамичную поездку, второй — больше пространства и панорамных видов. Оба варианта позволят не только быстро добраться до Кронштадта, но и получить незабываемые впечатления от водной прогулки.

Пономарева Дарина
