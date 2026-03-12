Города-призраки на карте России: два населенных пункта стремительно исчезают с лица Земли - причины и последствия Полезное
Советская сладость, которую не найти в магазине: посадите медовые сорта клубники один раз и станете победителем жизни Полезное
Без земли и захвата подоконников: умелые садоводы выращивают рассаду в пеленках — 2 способа Полезное
Нежные блины с сыром и зеленью: простой рецепт, который хочется повторять Полезное
Тайна хранителя города: сколько всего сменилось ангелов на шпиле Петропавловского собора Вопросы о Петербурге
Советский секрет побелки: держится до лета и даже дольше - никто не верит, что так бывает

Опубликовано: 12 марта 2026 10:12
 Проверено редакцией
Городовой ру
Советский рецепт побелки без химических добавок

Садоводы знают, что белить деревья нужно, чтобы защитить кору от яркого солнца и морозобоин. Но часто краска или побелка из магазина смывается после первого же дождя.

"Раньше, в советское время, пользовались народным рецептом, который работает безотказно - покрытие держится аж до самого лета", - поделилась агроном Ксения Давыдова.

Секрет - в натуральных ингредиентах. В составе есть глина: она работает как природный клей, придает смеси эластичность и не дает ей трескаться после высыхания. В итоге на стволе образуется плотная корка, которую водой не смоешь.

Также свежий коровяк (навозная жижа). Он подпитывает живые ткани дерева, заживляет трещинки на коре и своим запахом отпугивает мышей и зайцев.

"В паре с известью такая смесь отлично уничтожает личинки вредителей, которые спрятались под корой на зимовку", - отметила Давыдова.

И, конечно, добавляют медный купорос (примерно 300 г на ведро). Он нужен, чтобы на дереве не заводился грибок и лишайник.

Как готовить

Возьмите 2-2,5 кг свежегашеной извести. В отдельной посуде разведите глину водой, чтобы получилась масса, похожая на густую сметану. Смешайте ее с 1 кг коровяка.

Затем все ингредиенты соедините в одной большой емкости, тщательно перемешайте. В самом конце добавьте медный купорос. Получится очень стойкая и полезная для деревьев побелка.

