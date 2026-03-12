Советский секрет побелки: держится до лета и даже дольше - никто не верит, что так бывает

Садоводы знают, что белить деревья нужно, чтобы защитить кору от яркого солнца и морозобоин. Но часто краска или побелка из магазина смывается после первого же дождя.
"Раньше, в советское время, пользовались народным рецептом, который работает безотказно - покрытие держится аж до самого лета", - поделилась агроном Ксения Давыдова.
Секрет - в натуральных ингредиентах. В составе есть глина: она работает как природный клей, придает смеси эластичность и не дает ей трескаться после высыхания. В итоге на стволе образуется плотная корка, которую водой не смоешь.
Также свежий коровяк (навозная жижа). Он подпитывает живые ткани дерева, заживляет трещинки на коре и своим запахом отпугивает мышей и зайцев.
"В паре с известью такая смесь отлично уничтожает личинки вредителей, которые спрятались под корой на зимовку", - отметила Давыдова.
И, конечно, добавляют медный купорос (примерно 300 г на ведро). Он нужен, чтобы на дереве не заводился грибок и лишайник.
Как готовить
Возьмите 2-2,5 кг свежегашеной извести. В отдельной посуде разведите глину водой, чтобы получилась масса, похожая на густую сметану. Смешайте ее с 1 кг коровяка.
Затем все ингредиенты соедините в одной большой емкости, тщательно перемешайте. В самом конце добавьте медный купорос. Получится очень стойкая и полезная для деревьев побелка.
