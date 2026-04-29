Сильнее «Зенита» не по бюджету, а по духу: капитан «Краснодара» о том, как строится лидерство в РПЛ

«Краснодар» продолжает возглавлять турнирную таблицу РПЛ.

В российской премьер-лиге сейчас максимально жарко. «Краснодар» закрепился на первой строчке и, похоже, не собирается её отдавать.

В последнем туре «быки» принимали дома махачкалинское «Динамо». Матч заставил болельщиков понервничать.

Уже на 4-й минуте случился обидный автогол от Диего Косты. Но команда не рассыпалась. Сначала Никита Кривцов сравнял счет, а во втором тайме Джон Кордоба поставил победную точку — 2:1.

Теперь у «Краснодара» 60 очков и статус главного претендента на титул.

Секрет успеха — в семье

Капитан команды Эдуард Сперцян после игры объяснил, почему они так хороши. По его словам, «Краснодар» — это прежде всего семья, передает Sport24. Игроки бьются друг за друга до последнего патрона.

Именно в этой сплоченности Сперцян видит главное преимущество над «Зенитом». Пока в Петербурге полагаются на мастерство отдельных звезд, в Краснодаре ставят на коллектив и характер.

Почему буксует «Зенит»?

Известный комментатор Геннадий Орлов заметил интересную деталь. Он считает, что игроки «Зенита» потеряли драйв. На поле они выглядят так, будто отбывают повинность.

Единственный, кто играет с улыбкой и удовольствием — это Вендел. Остальные же просто делают работу без искры в глазах.

У «Краснодара» тоже не всё гладко — команда Мусаева заметно устала к концу сезона. Но эксперты уверены: «быки» могут забрать чемпионство чисто на «морально-волевых».