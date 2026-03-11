После первых всходов томатов до пикировки – обязательно: 3 процедуры для крепкой рассады

От первых дней жизни сеянцев зависит, насколько крепкими вырастут растения. В этот период закладывается основа будущего урожая, и ошибки в уходе могут привести к вытягиванию рассады.
До пикировки проходит всего пара недель, но именно в это время закладывается фундамент здоровья томатов. Сейчас не нужно вносить подкормки, однако соблюдать некоторые правила необходимо.
Свет и температура
Как только на поверхности грунта показались первые "петельки" ростков, укрытие нужно сразу же снять. Затем емкости с рассадой рекомендуется на 5 дней перенести в более прохладное место. Это притормаживает рост надземной части и стимулирует развитие крепких корней.
Также сразу после появления "петелек" необходимо досвечивать рассаду фитолампами. Продолжительность светового дня для рассады должна составлять 12 часов.
Укрепление корневой системы
До пикировки можно полить рассаду "Корневином" в половинной концентрации (1 г на 2 литра воды). Это стимулирует рост корней и образование всасывающих корешков, что позволяет сеянцам лучше усваивать питание из почвы.
Если стебельки сильно вытягиваются и выглядят хилыми, вместо "Корневина" можно использовать раствор "Атлета". Он перенаправляет силы растения с роста вверх на утолщение стебля.
Профилактика "черной ножки"
Рекомендуется полить всходы раствором биофунгицида на основе триходермы. Это безопасный биологический препарат, который не вредит нежным сеянцам, а эффективно подавляет возбудителей болезней в грунте.
Обработку можно провести даже после появления всходов, строго соблюдая инструкцию по дозировке.
