Это не запеканка, а пышное суфле: Готовлю совсем без сахара - съедают прямо с противня горячей

Новости по теме

Просто взбиваю творог с яйцами: Готовлю самую нежную запеканку-суфле - Всего за 30 минут

Перейти

1 стакан овсянки и 2 яйца – и через 15 минут вкусный завтрак готов: домашние сметают его за 1 минуту

Перейти

Не яйца и не сметана: что добавить в тесто – выпечка воздушнее перины и нежнее облака

Перейти

Рататуй без заморочек: простой рецепт вкусной овощной запеканки

Перейти

Не творог, а творог. Не звонят, а звонят: институт Виноградова предсказывает смену ударения в извечном языковом споре

Перейти