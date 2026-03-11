Это не запеканка, а пышное суфле: Готовлю совсем без сахара - съедают прямо с противня горячей

Творожная запеканка - блюдо, любимое и детьми, и взрослыми, её можно подать в любое время дня в качестве сытного перекуса.
Способ приготовления воздушной запеканки рассказан на канале "Простые рецепты", проще-простого приготовить её на завтрак или полдник.
Для приготовления необходимы такие продукты:
- 360 г жирного творога;
- 100 г сметаны;
- 2 крупных куриных яйца;
- 2 ст. л. кукурузного крахмала;
- щепоть ванилина;
- щепотка соли.
Способ приготовления запеканки из творога по шагам
- В глубокую тарелку выкладываем творог и сметану, добавляем соль, взбиваем при помощи блендера. Чем более жирный возьмёте творог, тем более нежной получится запеканка.
- Добавляем к продуктам соль и ванилин, вводим сырые куриные яйца, взбиваем ещё раз.
- Последним ингредиентом вводим картофельный крахмал, он в рецепте заменяет муку, также подарит готовому блюду невероятные нежность и воздушность.
- Всё вымешиваем, должно получиться густое и однородное творожное тесто. Выливаем его в форму, можно застелить её пергаментом или же смазать маслом, так запеканка не прилипнет.
- Готовить блюдо будем в духовке, которую разогрели до 180 градусов. Время выдержки в духовом шкафу - 40 минут.
Подавать запеканку можно со сладкими добавками - сметаной, смешанной с сахаром, сгущёнкой, жидкой карамелью. Это очень вкусно и сытно!
За счет того, что запеканка готовится без сахара, она содержит меньше калорий, подвать её можно даже тем, кто на диете, но тогда сладкими добавками поливать не стоит, она вкусная и просто так.
