Это не запеканка, а пышное суфле: Готовлю совсем без сахара - съедают прямо с противня горячей
Опубликовано: 11 марта 2026 04:28
 Проверено редакцией
Рецепт приготовления нежной запеканки из творога.

Творожная запеканка - блюдо, любимое и детьми, и взрослыми, её можно подать в любое время дня в качестве сытного перекуса.

Способ приготовления воздушной запеканки рассказан на канале "Простые рецепты", проще-простого приготовить её на завтрак или полдник.

Для приготовления необходимы такие продукты:

  • 360 г жирного творога;
  • 100 г сметаны;
  • 2 крупных куриных яйца;
  • 2 ст. л. кукурузного крахмала;
  • щепоть ванилина;
  • щепотка соли.

Способ приготовления запеканки из творога по шагам

  1. В глубокую тарелку выкладываем творог и сметану, добавляем соль, взбиваем при помощи блендера. Чем более жирный возьмёте творог, тем более нежной получится запеканка.
  2. Добавляем к продуктам соль и ванилин, вводим сырые куриные яйца, взбиваем ещё раз.
  3. Последним ингредиентом вводим картофельный крахмал, он в рецепте заменяет муку, также подарит готовому блюду невероятные нежность и воздушность.
  4. Всё вымешиваем, должно получиться густое и однородное творожное тесто. Выливаем его в форму, можно застелить её пергаментом или же смазать маслом, так запеканка не прилипнет.
  5. Готовить блюдо будем в духовке, которую разогрели до 180 градусов. Время выдержки в духовом шкафу - 40 минут.

Подавать запеканку можно со сладкими добавками - сметаной, смешанной с сахаром, сгущёнкой, жидкой карамелью. Это очень вкусно и сытно!

За счет того, что запеканка готовится без сахара, она содержит меньше калорий, подвать её можно даже тем, кто на диете, но тогда сладкими добавками поливать не стоит, она вкусная и просто так.

Автор:
Марина Котова
