Почему в СССР не было клещей: секретное оружие работало безотказно - теперь страшно выйти на газон

Почему клещей стало больше и как от них защититься

Каждый поход в лес сегодня напоминает подготовку к спецоперации: обязательная «химическая атака» репеллентами, заправленные в носки штаны и взаимные осмотры после прогулки. Всего 20 лет назад такого не было - дети носились босиком по траве, а слово «клещ» было чем-то мифическим.

Тогда эти вредители действительно встречались гораздо реже и не представляли такой угрозы. Многие до сих пор вспоминают времена, когда можно было без страха валяться на опушке.

Как в СССР уничтожали клещей

В Советском Союзе к борьбе с паразитами подходили серьезно. Главным оружием был ДДТ (дуст). Самолеты распыляли химикаты над лесами и полями, и яд работал годами, поскольку накапливался в почве. Одной обработки хватало, чтобы забыть о клещах на несколько лет.

Кроме того, за лесами внимательно следили, убирали валежник, косили траву, вырубали лишние кусты. Клещи любят сырость и тень, а в ухоженном лесу им просто негде было прятаться.

Когда все изменилось

В конце 80-х ДДТ запретили, так как ученые поняли, что он вредит не только насекомым, но и людям. А новые лекарства оказались слабыми и быстро смывались дождями.

В 90-х развалилась система лесхозов, поля забросили, и природа быстро заросла бурьяном и валежником. Появилось много тенистых и влажных мест, где клещи начали размножаться.

Чем опасны клещи сейчас

Раньше боялись только энцефалита, а теперь клещи переносят целый букет болезней, в том числе боррелиоз и другие инфекции. Из-за теплой погоды они просыпаются раньше и нападают даже на дачных участках, если рядом есть заросли травы.

Как защититься от кровососов

Отправляясь в лес, выбирайте закрытую одежду светлых тонов, на которой паразита будет сразу видно, а самую надежную защиту от энцефалита дает вакцинация.

Также не стоит забывать о порядке на участке: если регулярно косить траву и убирать ветки, риск встретить клеща рядом с домом снижается в разы, сообщает "Стеклянная сказка".

