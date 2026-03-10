В марте и апреле от клещей - мощнее нет: 5 капель на одежду - и паразиты отползут на километр, эффект на весь день

Наступает сезон активности клещей! Поэтому вопрос защиты от этих опасных членистоногих становится особенно актуальным. Эксперты портала "Эко СЭС" поделились простым и эффективным способом отпугнуть клещей с помощью эфирных масел.
Почему лаванда защищает от кровососов
По словам специалистов, клещи не переносят сильных и стойких запахов. Среди самых нелюбимых ароматов, которые вызывают у них панику, лидирует лаванда. Лавандовое масло обладает специфическим запахом, который для человека приятен, а для клещей – невыносим.
Как использовать масло
Для защиты от клещей во время прогулок в лесу или по территории с высокой травой, нанесите 5 капель эфирного масла лаванды на одежду. Также можно обработать открытые участки тела. Этот простой и безопасный для здоровья способ позволит вам наслаждаться природой, не опасаясь укусов.
Помимо лаванды, существуют и другие эфирные масла, которые также могут служить эффективным барьером против клещей. Например, масло чайного дерева, известное своими антисептическими свойствами, также обладает запахом, который не нравится этим паразитам. Его можно использовать в сочетании с лавандовым маслом для усиления эффекта.
Важный момент
Несмотря полезные свойства масел, не стоит полностью отказываться от традиционных мер предосторожности. Регулярный осмотр тела после прогулок, ношение закрытой одежды и головных уборов остаются важными элементами защиты от клещей.
"Для защиты от клещей я никогда не использую химические вещества, которые продаются в магазинах. Запах у них отвратительный. Лавандовое масло - прекрасный аналог таким препаратам. Пахнет приятно, защищает от кровососов отлично, безопасен даже для детей", - поделилась Светлана из Подмосковья.
