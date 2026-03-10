В марте и апреле от клещей - мощнее нет: 5 капель на одежду - и паразиты отползут на километр, эффект на весь день

Как защититься от клещей весной

Наступает сезон активности клещей! Поэтому вопрос защиты от этих опасных членистоногих становится особенно актуальным. Эксперты портала "Эко СЭС" поделились простым и эффективным способом отпугнуть клещей с помощью эфирных масел.

Почему лаванда защищает от кровососов

По словам специалистов, клещи не переносят сильных и стойких запахов. Среди самых нелюбимых ароматов, которые вызывают у них панику, лидирует лаванда. Лавандовое масло обладает специфическим запахом, который для человека приятен, а для клещей – невыносим.

Как использовать масло

Для защиты от клещей во время прогулок в лесу или по территории с высокой травой, нанесите 5 капель эфирного масла лаванды на одежду. Также можно обработать открытые участки тела. Этот простой и безопасный для здоровья способ позволит вам наслаждаться природой, не опасаясь укусов.

Помимо лаванды, существуют и другие эфирные масла, которые также могут служить эффективным барьером против клещей. Например, масло чайного дерева, известное своими антисептическими свойствами, также обладает запахом, который не нравится этим паразитам. Его можно использовать в сочетании с лавандовым маслом для усиления эффекта.

Важный момент

Несмотря полезные свойства масел, не стоит полностью отказываться от традиционных мер предосторожности. Регулярный осмотр тела после прогулок, ношение закрытой одежды и головных уборов остаются важными элементами защиты от клещей.

"Для защиты от клещей я никогда не использую химические вещества, которые продаются в магазинах. Запах у них отвратительный. Лавандовое масло - прекрасный аналог таким препаратам. Пахнет приятно, защищает от кровососов отлично, безопасен даже для детей", - поделилась Светлана из Подмосковья.

