Куда правильно засыпать порошок: в лоток или в барабан стиральной машины – мастер дал четкий ответ, ошибались многие

В многолетнем споре хозяек поставлена точка

Многие хозяйки не раз задавались вопросом: куда лучше засыпать порошок, чтобы хорошо простирать белье – в специальный отсек или в барабан стиральной машины. Мастер по ремонту бытовой техники дал четкий ответ. Ошибались многие.

По словам эксперта, некоторые хозяйки считают, что лучше сыпать порошок сразу в барабан. Так вещи отстирываются лучше, да и в отсеке порошок каменеет.

Кстати, если порошок весь не смывается, а остается в лотке после стирки, то это может указывать на засор фильтра входного клапана, на некачественный порошок или слабый напор воды.

Другие уверены, что порошок засыпать в барабан нельзя, так как он неравномерно смешивается с водой, не растворяется полностью и образует избыточное количество пены. В результате на одежде появляются белесые разводы. Кроме того, остатки средства могут оседать на деталях машины и повышать потребление электроэнергии.

Так как как же правильно? Отвечает мастер

Если стирка быстрая, то засыпать стиральный порошок можно прямо в барабан. В таком случае лучше выбирать бесфосфатный порошок: он не дает много пены, поэтому проблем с бельем и стиральной машиной не возникнет.

Если же вы стираете долго, основательно, при высокой температуре, то порошок лучше засыпать в специальный отсек-порошокприемник. Чаще всего он обозначается как II или B.

А лучше вообще использовать гель или капсулы для стирки, – резюмировал мастер.

