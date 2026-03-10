Какие иконы есть в храме Спаса на Крови в Санкт-Петербурге?

Спас на Крови — не просто храм, а настоящее произведение искусства, где собрано немало шедевров евангельской истории в мозаике.

Внутри храма Спаса на Крови в Санкт-Петербурге все иконы выполнены в технике мозаики. Это делает собор уникальным: его называют «музеем мозаики», так как живописные образы здесь полностью отсутствуют. Общая площадь мозаичного убранства внутри храма составляет более 7 тысяч квадратных метров — это одна из крупнейших коллекций в Европе.

Основные мозаичные композиции

1. «Христос во славе». Расположена над алтарём. В отличие от традиционных православных храмов, где в этом месте обычно находится образ Богородицы, в Спасе на Крови доминирует христоцентрическая тематика. Лики Спасителя также размещены в своде главного и малых куполов, в центральной конхе.

2. «Святой Александр Невский». Икона выполнена по эскизам Михаила Нестерова. На ней князь изображён молящимся в домовой церкви, а на втором плане в окне виден северный пейзаж — занесённые снегом крыши домов. Этот образ должен был придать мозаике национальный колорит. Несмотря на то что многие мозаики собора были утрачены, изображение Александра Невского удалось сохранить благодаря реставраторам.

3. «Распятие». Расположена в открытой часовне на западном фасаде. Мозаика создана по эскизу архитектора Альфреда Парланда. «Распятие» стало кульминационным моментом страданий Христа и важным элементом образа храма, так как смерти Христа на кресте уподобляли мученическую кончину императора Александра II, в память о котором построен собор.

В верхней части мозаики изображён Бог Отец в окружении шестикрылых серафимов. По обеим сторонам от Спасителя в мраморных рамках — святой Зосима Соловецкий (день памяти совпадает с днём рождения Александра II) и преподобная Евдокия (память в день убийства царя).

4. «Воскресение Христа». Расположена в южном киоте. Мозаика создана по эскизу Михаила Нестерова в мозаичном отделении Академии художеств.

5. «Богоматерь с Младенцем» и «Спаситель». Иконы для иконостаса выполнены по эскизам Нестерова и Васнецова. Сам иконостас изготовлен из разноцветного итальянского мрамора в Генуе.

Особенности мозаичного убранства

Тематическое распределение. В центральной части храма на стенах и сводах на голубом фоне изображены сцены из земной жизни Христа. В западной части, вокруг места смертельного ранения Александра II, на золотом фоне — сцены страданий Спасителя, Распятия и Воскресения. В восточной части также на золотом фоне — сюжеты, завершающие евангельский цикл, то есть явления Господа после Воскресения. Арочные проходы оформлены ветхозаветными сюжетами с двунадесятыми праздниками, на колоннах — изображения апостолов, мучеников и других святых.

Технологии. Для создания мозаик использовался «обратный» («венецианский») способ набора, который впервые в России освоила мастерская братьев Фроловых. Живописный оригинал переводили на плотную бумагу (кальку) в зеркальном отображении, затем рисунок делили на части, на каждую наклеивали смальту. Готовую мозаику окружали рамой и заливали цементным раствором. Блоки крепили к стене, а швы между ними заполняли мастикой так, что даже при близком расстоянии их невозможно разглядеть.

