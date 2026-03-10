«Рушится на глазах»: главная усадьба князей Волконских - каждый день по камушку исчезает история любви и жизни

Что скрывают стены разрушающейся усадьбы Волконских

Мало кто знает, что знаменитая усадьба Суханово изначально принадлежала дворянам Мещерским и была вполне заурядной. Все изменила свадьба последней владелицы с князем Волконским, отмечает источник. Именно он превратил скромное поместье в родовое княжеское гнездо.

Храм Венеры на краю обрыва

Сам княжеский дом не пытается задавить величием. Он уютный, с колоннами и мезонином - такие любили строить в начале XIX века. Но настоящее волшебство прячется не в доме, а в старом парке.

Идете по главной аллее к пруду и вдруг замираете. На краю обрыва, будто паря в воздухе, стоит белоснежная ротонда. Местные называют ее храмом Венеры. Внутри пусто.

Говорят, раньше здесь играла музыка и кружились пары. А сейчас это место сил, откуда открывается такой вид на реку, что московская суета кажется сном.

фото legion-media

Столовая в склепе: страшная история

Но есть в Суханове место и пострашнее, и погрустнее. В глубине парка спрятался строгий мавзолей. Вдова князя Волконского построила его для мужа. Без лишней мишуры. Настоящий памятник вечной любви.

А потом грянула революция. Усадьбу отдали под санаторий. Дом князей стал домом отдыха. А в мавзолее устроили столовую. Люди заходили под своды, где покоился прах князей, и обедали.

Старожилы говорят, что до сих пор обходят это место стороной, особенно в сумерках.

"Место удивительное и очень неоднозначное. Парк чистый, ухоженный, ротонда — открыточный вид, мавзолей производит сильное впечатление. Но когда видишь главный дом с заколоченными окнами и осыпающейся штукатуркой, становится немного грустно".

Красота, которая уходит

Сейчас усадьба похожа на красивую, но грустную женщину. За парком следят: дорожки чистые, мусор убран.

Окна главного дома заколочены досками, штукатурка осыпается с колонн, стены трескаются. Чувствуется, что время здесь не лечит, а медленно разрушает.

И в этом есть своя, щемящая сердце подлинность. Только что ты стоял на балконе ротонды, любовался просторами, а через пять минут смотришь на облупившуюся стену дворца, где когда-то кипела жизнь.

Ехать или нет

Однозначно да. Но только если вы готовы не к шумному пикнику, а к тихой прогулке с самим собой.Это место для неспешных аллей, для шепота листвы и попыток услышать голоса прошлого.

Добираться просто: сворачиваете с Варшавского шоссе на Видное, и вот вы уже в городе. Но как только входите в усадебный парк, город исчезает. Остаются только грустная сказка о князьях Волконских.

Отзывы посетителей

"Место реально с мощной энергетикой. Когда узнаешь, что там при советской власти была столовая, а останки князей валялись прямо в парке, начинаешь смотреть на все иначе." "Наш местный дедушка-садовник рассказал, что старожилы обходят его ночью стороной. Нас, правда, никто не пугал, но какой-то холодок внутри побежал. Очень необычно."

Ранее портал "Городовой" сообщал о городе 937 года, входящий в Золотое кольцо России.