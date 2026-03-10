Никакой шерсти по всему дому: породы кошек, которые не линяют - потребуется минимальный уход

Какие породы кошек не доставляют проблем из-за шерсти

Процесс линьки у длинношерстных кошек доставляет массу хлопот, поэтому некоторые люди стараются выбирать те породы, которые не склонны к постоянному разбрасыванию шерсти. Сайт «Purina ONE» представил основные варианты.

Сиамская кошка

legion-media

У этой породы шерсть гладкая, она плотно прилегает к телу, поэтому процесс линьки даже не заметен. С некоторой периодичностью можно протирать питомца замшей, но привычного расчесывания точно не потребуется.

Девон-рекс

legion-media

Питомцы напоминают и кошек, и собак. Они любят шлейку, не терпят одиночества и выбирают только одного хозяина. Шерсть девон-рекса напоминает каракуль. Она не требует вычесывания.

Бурманская кошка

legion-media

«Порода практически не линяет. У питомца отсутствует плотный подшерсток, поэтому его важно оберегать от холода и сквозняков. Иначе кошка будет регулярно простужаться», - сообщает источник.

Канадский сфинкс

legion-media

Кошки, которые имеют легкий пушок вместо привычной шерсти. На ощупь этот пушок напоминает бархат или поверхность персика. Порода не нуждается в расчесывании, но с некоторой периодичностью ее необходимо мыть. Это связано с накоплением кожного сала.

Русская голубая кошка

legion-media

«Русская голубая кошка родом с Архангельских островов на севере России. Из-за сурового климата у породы сформирован густой подшерсток с плотным остевым волосом, однако животные почти не линяют», - рассказывает портал.

