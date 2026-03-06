Городовой / Полезное / Как завоевать доверие кошки за 4 шага - работают безотказно: даже упрямый питомец станет "мурлыкой"
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Монастырь-крепость, аналогов которому нет в России: находится на далеком острове - что нужно о нем знать Полезное
Вовсе не Москва: названы регионы с самым высоким уровнем зарплаты – но есть подвох Полезное
Сажаю сладкий перец строго в точные даты: урожай в 2 раза больше обычного - рассказал дедушка агроном Полезное
Троллейбусы без проводов: «Горэлектротранс» вложит полмиллиарда в автономность Город
Крашу яйца на Пасху только так: 3 способа с каркаде - вместо надоевшей луковой шелухи Полезное
Теги
Санкт-Петербург Сад-огород Туризм Рецепты Цветы
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

Как завоевать доверие кошки за 4 шага - работают безотказно: даже упрямый питомец станет "мурлыкой"

Опубликовано: 6 марта 2026 17:55
 Проверено редакцией
Как завоевать доверие кошки за 4 шага - работают безотказно: даже упрямый питомец станет "мурлыкой"
Как завоевать доверие кошки за 4 шага - работают безотказно: даже упрямый питомец станет "мурлыкой"
Legion-Media
Какие действия позволят укрепить связь между хозяином и кошкой

Завоевать доверие кошки бывает затруднительно, так как у любого питомца развиты инстинкты. В природе большинство кошек являются одиночками. Они не привыкли кому-либо доверять, поэтому предпочитают полагаться только на себя. Домашние питомцы в этом плане не отличаются от диких сородичей.

Как завоевать доверие кошки? Для этого придется следовать списку правил, которые точно сработают с любой породой. Даже самые своенравные и упрямые питомцы не смогут устоять, если предпринять несколько действий.

Корректируйте собственное поведение

«Животному будет сложнее довериться, если ваше поведение станет суматошным и шумным. Кошки не любят стресса, шума и суеты. Питомец быстрее привыкнет к вам, если вы будете вести себя тихо и спокойно в его присутствии», - сообщает портал "Питомцы Mail".

Позволяйте делать выбор

Домашний питомец практически лишен выбора, что приводит к сильному стрессу. Кошка должна сама выбирать места, где ей спать, играть. Не заставляйте питомца контактировать с детьми, посторонними людьми.

Изучите язык тела животного

Важно научиться общаться с кошкой. Если она дергает хвостом, то это указывает на признаки раздражения и плохого настроения. Когда питомец ложится на спину и выставляет живот, то не стоит сразу его гладить. Обычно подобным образом животное показывает, что чувствует себя в безопасности. Если кошка прижимает уши, то это может указывать на страх.

Уважайте личные границы

«Даже если кошка вас обожает, это не значит, что она хочет излишнего внимания, когда ей хорошо и уютно на месте. Навязчивое поведение может восприниматься как неуважение. А регулярное нарушение границ подрывает доверие», - рассказывает источник.

Ранее портал «Городовой» сообщил, какие породы кошек являются долгожителями.

Автор:
Полина Аксенова
Полезное
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью