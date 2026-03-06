Как завоевать доверие кошки за 4 шага - работают безотказно: даже упрямый питомец станет "мурлыкой"

Завоевать доверие кошки бывает затруднительно, так как у любого питомца развиты инстинкты. В природе большинство кошек являются одиночками. Они не привыкли кому-либо доверять, поэтому предпочитают полагаться только на себя. Домашние питомцы в этом плане не отличаются от диких сородичей.
Как завоевать доверие кошки? Для этого придется следовать списку правил, которые точно сработают с любой породой. Даже самые своенравные и упрямые питомцы не смогут устоять, если предпринять несколько действий.
Корректируйте собственное поведение
«Животному будет сложнее довериться, если ваше поведение станет суматошным и шумным. Кошки не любят стресса, шума и суеты. Питомец быстрее привыкнет к вам, если вы будете вести себя тихо и спокойно в его присутствии», - сообщает портал "Питомцы Mail".
Позволяйте делать выбор
Домашний питомец практически лишен выбора, что приводит к сильному стрессу. Кошка должна сама выбирать места, где ей спать, играть. Не заставляйте питомца контактировать с детьми, посторонними людьми.
Изучите язык тела животного
Важно научиться общаться с кошкой. Если она дергает хвостом, то это указывает на признаки раздражения и плохого настроения. Когда питомец ложится на спину и выставляет живот, то не стоит сразу его гладить. Обычно подобным образом животное показывает, что чувствует себя в безопасности. Если кошка прижимает уши, то это может указывать на страх.
Уважайте личные границы
«Даже если кошка вас обожает, это не значит, что она хочет излишнего внимания, когда ей хорошо и уютно на месте. Навязчивое поведение может восприниматься как неуважение. А регулярное нарушение границ подрывает доверие», - рассказывает источник.
