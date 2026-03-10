Что интересного посмотреть на выставке «Мой Петербург»?

Выставка «Мой Петербург» является актуальным местом для знакомства с Санкт-Петербургом в новом формате.

Выставка «Мой Петербург» в музейно-выставочном центре «Россия — Моя история» (Бассейная ул., 32, Санкт-Петербург) представляет город как динамичный мегаполис с богатым историческим наследием. Экспозиция сочетает интерактивные технологии, архивные материалы и современные мультимедийные решения, позволяя посетителям погрузиться в прошлое и настоящее Северной столицы.

Особенности выставки

Интерактивность и мультимедиа. Выставка использует сенсорные экраны, проекции и интерактивные стенды, что делает знакомство с городом увлекательным и доступным. Посетители могут «побывать» в лучших театрах, парках и библиотеках Петербурга, «прогуляться» по улицам и даже «погладить» кота, сидящего на крыше — отсылка к популярным городским мотивам.

Тематические зоны. Экспозиция разделена на несколько разделов, каждый из которых раскрывает разные аспекты жизни города:

«80 лет Победы». Инсталляция «Мемориал» — макет памятника, посвящённого Ленинградской битве.

«Серебряный возраст». Рассказывает о программах для старшего поколения.

«Библиотеки Санкт-Петербурга». Демонстрирует современный книжный фонд и библиотечное оборудование.

«Мегапроекты будущего Петербурга». С помощью мультимедийных технологий показывает планируемые преобразования городской среды.

«Созидающий Петербург». Центральный экспонат — коллективная керамическая скульптура «Защитник Отечества», созданная в рамках социального проекта.

Культурно-просветительские мероприятия. В рамках выставки проводятся лекции, мастер-классы и встречи с представителями различных сфер городской жизни — от культуры до урбанистики.

Интересные факты

Обновление в 2025 году. Выставка была существенно дополнена новыми тематическими зонами, что позволило расширить её содержание и сделать более актуальной.

Связь с выставкой на ВДНХ. «Мой Петербург» неофициально позиционируется как региональная версия экспозиции, которая ранее представляла достижения Санкт-Петербурга на выставке «Россия» на ВДНХ.

Площадь экспозиции. Общая площадь выставки составляет 3,5 тысячи квадратных метров, что позволяет создать масштабное пространство для погружения в историю и современность города.

Участие городских учреждений. В создании тематических залов приняли участие музеи, архивы и предприятия Санкт-Петербурга, что обеспечило достоверность и разнообразие материалов.

Практическая информация

Адрес: Санкт-Петербург, Бассейная ул., 32, стр. 1 (ст. м. «Электросила», «Московская»).

Часы работы: вторник–воскресенье с 10:00 до 20:00 (касса до 19:00).

Вход: свободный.

