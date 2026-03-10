Городовой / Город / Реконструкция на тысячи жителей: водопровод на Богатырском готов к службе на 100 лет
Реконструкция на тысячи жителей: водопровод на Богатырском готов к службе на 100 лет

Опубликовано: 10 марта 2026 17:00
 Проверено редакцией
Global Look Press / Belkin Alexey / news.ru
Реконструкция началась в 2024 году. 

10 марта завершилась реконструкция водопроводной магистрали диаметром 1000 мм на участке Богатырского проспекта от Гаккелевской улицы до Коломяжского проспекта. Об этом сообщила пресс-служба комитета по энергетике.

Детали работ

Длина обновленного участка составила 2,6 км. Специалисты применили трубы из высокопрочного отечественного чугуна с шаровидным графитом, рассчитанные на срок службы около 100 лет.

Перекладка проводилась преимущественно открытым методом — в траншеях с усиленными стенками, что идеально подходит для сложных грунтов и позволяет ускорить процесс.

Ход и результаты

Работы велись поэтапно с 2024 года, что помогло сократить сроки и уменьшить дискомфорт для местных жителей. Теперь водоснабжение стало надежнее для свыше 100 тысяч человек в Приморском районе.

Автор:
Юлия Аликова
Город
