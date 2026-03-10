Реконструкция на тысячи жителей: водопровод на Богатырском готов к службе на 100 лет

10 марта завершилась реконструкция водопроводной магистрали диаметром 1000 мм на участке Богатырского проспекта от Гаккелевской улицы до Коломяжского проспекта. Об этом сообщила пресс-служба комитета по энергетике.
Детали работ
Длина обновленного участка составила 2,6 км. Специалисты применили трубы из высокопрочного отечественного чугуна с шаровидным графитом, рассчитанные на срок службы около 100 лет.
Перекладка проводилась преимущественно открытым методом — в траншеях с усиленными стенками, что идеально подходит для сложных грунтов и позволяет ускорить процесс.
Ход и результаты
Работы велись поэтапно с 2024 года, что помогло сократить сроки и уменьшить дискомфорт для местных жителей. Теперь водоснабжение стало надежнее для свыше 100 тысяч человек в Приморском районе.