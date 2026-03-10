Из Египта с любовью: нелегал с женой и ребёнком жил в Петербурге без паспорта

Египтянин пытался через суд оспорить запрет МВД на въезд в Россию. Он утверждал, что проживает в стране с 2014 года, имеет квартиру, работу, супругу и малолетнего сына. Об этом сообщили в объединённой пресс-службе судов Санкт-Петербурга.
Суд установил, что всё это время пребывание мужчины в России было незаконным: с 2014 по 2023 год у него отсутствовали действующие документы, паспорт якобы был утерян, а новый выдали лишь в 2025-м.
Легально он находился здесь недолго — с июля по сентябрь 2025 года. Аргументы про семью и трудоустройство не повлияли на решение, иск отклонили.