Городовой / Город / Из Египта с любовью: нелегал с женой и ребёнком жил в Петербурге без паспорта
Опубликовано: 10 марта 2026 17:30
 Проверено редакцией
Global Look Press / Shatokhina Natalia / news.ru
Паспорт он якобы потерял.

Египтянин пытался через суд оспорить запрет МВД на въезд в Россию. Он утверждал, что проживает в стране с 2014 года, имеет квартиру, работу, супругу и малолетнего сына. Об этом сообщили в объединённой пресс-службе судов Санкт-Петербурга.​

Суд установил, что всё это время пребывание мужчины в России было незаконным: с 2014 по 2023 год у него отсутствовали действующие документы, паспорт якобы был утерян, а новый выдали лишь в 2025-м.

Легально он находился здесь недолго — с июля по сентябрь 2025 года.​ Аргументы про семью и трудоустройство не повлияли на решение, иск отклонили.

Юлия Аликова
