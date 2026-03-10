Не по брифу: честно про развитие агентств в 2026

Встреча соберет 60–70 участников — руководителей агентств и маркетологов, которые отвечают за развитие бизнеса и принимают стратегические решения.
Организаторы мероприятия — Сидорин Лаб и Vitamin tools. Компании приглашают представителей агентского рынка поговорить о том, о чем обычно говорят не на сцене, а кулуарно — о деньгах, росте выручки и реальных вызовах индустрии.
В центре обсуждения будут вопросы, которые сегодня волнуют многие агентства. Участники попробуют разобраться, где в 2026 году искать новые источники выручки, кроме привычной стратегии «давайте больше лидов». Также речь пойдет о том, как пересобрать продуктовую линейку и научиться эффективно апсейлить услуги текущим клиентам.
Отдельное внимание уделят теме нишевания и формированию оффера: остаются ли универсальные агентства жизнеспособной моделью или рынок движется в сторону узкой специализации. Еще один важный вопрос — как повышать стоимость услуг и увеличивать средний чек, сохраняя при этом долгосрочные отношения с клиентами.
Формат мероприятия предполагает выступления спикеров и панельную дискуссию, в рамках которой участники смогут обсудить практические кейсы и обменяться опытом. Организаторы делают ставку на открытую и честную дискуссию без излишнего формализма.
Помимо деловой программы, гостей ждет неформальное общение: игристое, белое вино, легкие закуски и фотограф. Однако главное на этой встрече — возможность поговорить о развитии агентств, бизнес-моделях и росте выручки без позы и фасада.
Если у вас есть агентство и вы чувствуете, что 2026 год будет не для слабых, — эта встреча может стать хорошей возможностью обсудить будущее индустрии с коллегами.