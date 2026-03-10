Городовой / Вопросы о Петербурге / Чем известен бар «Коммуналочка» в Санкт-Петербурге?
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Мешков под глазами нет - минутное упражнение, которое всегда помогает: мне 55, спасаюсь только этим Полезное
Арктика на Неве: Петербург откроет высокий сезон за 39 млн с ледоколами и шоу Город
10 привычек деревенских жителей, которые не поймут городские - традиции русской глубинки Полезное
Этот сорт абрикоса выживает и в морозы: северяне ликуют – с дерева по 65 кг вкуснейших плодов каждый сезон Полезное
Петербург лидирует: набор на инженерные специальности вырос на 5% благодаря реформе ОГЭ Город
Теги
Санкт-Петербург Сад-огород Туризм Рецепты Лайфхак
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

Чем известен бар «Коммуналочка» в Санкт-Петербурге?

Опубликовано: 10 марта 2026 17:27
 Проверено редакцией
борщ, компот
Чем известен бар «Коммуналочка» в Санкт-Петербурге?
Global Look Press/Svetlana Vozmilova
Бар «Коммуналочка», находящийся в коммунальной квартире на улице Рубинштейна, закрылся в 2022 году. 

«Коммуналочка» — это бар, который существовал в Санкт-Петербурге в начале 2020-х годов и запомнился необычной концепцией и атмосферой. Заведение располагалось в коммунальной квартире на улице Рубинштейна, 1/43 (3 этаж).

Концепция и атмосфера

Бар был создан бывшими владельцами «Угрюмочной» и создателями скандального «УЕ!Бара». «Коммуналочка» представляла собой настоящую коммунальную квартиру, где жили сами хозяева, их друзья и даже семья фермеров с питомцами. Гости могли почувствовать себя частью этого сообщества: поиграть в шахматы с фермером, выпить самогона, угоститься бульоном от его жены или просто пообщаться.

По выходным жильцы квартиры становились за диджейский пульт и крутили старую музыку, которая «у всех на слуху». В баре разрешалось практически всё: петь в караоке, ходить в халате, дремать, а также принимать душ.

Меню и напитки

В меню были представлены русская кухня и закуски. К напиткам подавали бульон, соленья и бутерброды. В баре наливали домашние настойки и миксували авторские коктейли с ироничными названиями, например «Картавая Мэри», «Ок, бумер», «Скелетоны», «Малабар».

Дополнительные развлечения

Гости могли не только выпить и поесть, но и поучаствовать в развлечениях. Например, за плату можно было обыграть фермера в шахматы или покормить куриц.

История закрытия

Бар временно приостановил работу в июне 2022 года. В социальных сетях заведения сообщалось, что команда готовится к чему-то новому и будет проводить выездные тусовки на кораблях и других площадках. Однако в дальнейшем «Коммуналочка» не возобновила работу в Санкт-Петербурге.

Сегодня в Новороссийске работает бар-рюмочная с похожим названием — «Коммуналочка» (улица Энгельса, 69Б). Это заведение оформлено в стиле советской коммуналки с аутентичным интерьером: коврами на стенах, «хрущёвскими» стульями, тяжёлыми люстрами и сервантом с хрусталем. Однако это не имеет отношения к петербургскому бару.

Автор:
Пономарева Дарина
Вопросы о Петербурге
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью