Чем известен бар «Коммуналочка» в Санкт-Петербурге?

Бар «Коммуналочка», находящийся в коммунальной квартире на улице Рубинштейна, закрылся в 2022 году.

«Коммуналочка» — это бар, который существовал в Санкт-Петербурге в начале 2020-х годов и запомнился необычной концепцией и атмосферой. Заведение располагалось в коммунальной квартире на улице Рубинштейна, 1/43 (3 этаж).

Концепция и атмосфера

Бар был создан бывшими владельцами «Угрюмочной» и создателями скандального «УЕ!Бара». «Коммуналочка» представляла собой настоящую коммунальную квартиру, где жили сами хозяева, их друзья и даже семья фермеров с питомцами. Гости могли почувствовать себя частью этого сообщества: поиграть в шахматы с фермером, выпить самогона, угоститься бульоном от его жены или просто пообщаться.

По выходным жильцы квартиры становились за диджейский пульт и крутили старую музыку, которая «у всех на слуху». В баре разрешалось практически всё: петь в караоке, ходить в халате, дремать, а также принимать душ.

Меню и напитки

В меню были представлены русская кухня и закуски. К напиткам подавали бульон, соленья и бутерброды. В баре наливали домашние настойки и миксували авторские коктейли с ироничными названиями, например «Картавая Мэри», «Ок, бумер», «Скелетоны», «Малабар».

Дополнительные развлечения

Гости могли не только выпить и поесть, но и поучаствовать в развлечениях. Например, за плату можно было обыграть фермера в шахматы или покормить куриц.

История закрытия

Бар временно приостановил работу в июне 2022 года. В социальных сетях заведения сообщалось, что команда готовится к чему-то новому и будет проводить выездные тусовки на кораблях и других площадках. Однако в дальнейшем «Коммуналочка» не возобновила работу в Санкт-Петербурге.