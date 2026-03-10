Календарь подкормок рассады перца на 2026 год: точные сроки, удобрения и советы агронома

График подкормок рассады сладкого перца

Для успешного выращивания рассады перца критически важны регулярные подкормки. Ограниченный объем грунта в горшках или кассетах, даже при использовании питательной смеси, не способен обеспечить всеми необходимыми элементами. Растения, получающие дополнительное питание, показывают более быстрый рост и повышенную устойчивость к заболеваниям.

Частота подкормок рассады перца

Частота внесения удобрений напрямую зависит от объема и состава почвы, считают эксперты портала "Огород". Идеальная среда для рассады перца – рыхлая, влагоемкая, нейтральная по кислотности и питательная. Готовые грунты, часто состоящие из подкисленного торфа с перлитом и удобрениями, подходят лишь для самых ранних стадий развития.

Первое внесение удобрений

Проводится после формирования двух настоящих листьев. Рекомендуются к применению водорастворимые органоминеральные комплексы с гуматами, такие как "Малышок", "Крепыш", "Добрая сила для рассады", "Биоудобрение для рассады и горшечных растений".

"Эти составы стимулируют рост и укрепляют иммунитет. Корневые подкормки можно совмещать с поливом", - подчеркивают эксперты.

Второе внесение удобрений

Подкормки вносят через две недели после первого или через 10-14 дней после пикировки. На этом этапе предпочтительны комплексные удобрения с повышенным содержанием фосфора, который играет ключевую роль в развитии корневой системы, формировании бутонов и цветков, а также в транспортировке питательных веществ.

Третье внесение удобрений

Такая подкормка проводится за неделю до предполагаемой высадки рассады на постоянное место. Используйте водорастворимые комплексные удобрения, например, "Кристалон Желтый", "Агромастер 13.40.13", "Акварин для рассады", или же добавьте удобрения с аминокислотами.

"Аминокислоты ускоряют синтез белков, улучшают метаболизм, способствуют быстрой адаптации к стрессу и новым условиям, а также повышают эффективность усвоения других питательных элементов, стимулируя иммунитет и вегетативные процессы", - сообщили специалисты.

