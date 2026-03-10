Что находится внутри Исаакиевского собора?

Исаакиевский собор — это не только духовный центр, но и памятник инженерного и художественного гения, где каждая деталь рассказывает о прошлом и величии русской культуры.

Исаакиевский собор в Санкт-Петербурге — это не просто храм, а настоящий музей искусства и инженерной мысли. Его внутреннее убранство поражает масштабом, роскошью и детализацией, а каждая деталь имеет свою историю.

Архитектурные особенности

Собор имеет крестообразную форму, его внутренняя площадь составляет около 4 тысяч м². Высота купола — 86 м, а диаметр — 22 м. Интерьер отделан несколькими видами мрамора разных оттенков, малахитом, порфиром и лазуритом. В отделке использовано 300 кг позолоты.

Три алтаря посвящены разным святым: главный — Исаакию Далматскому, правый — Александру Невскому, левый — мученице Екатерине.

Роспись плафона

Центральное произведение интерьера — роспись плафона главного купола «Богоматерь во славе» кисти Карла Брюллова. Работа заняла четыре года и покрывает площадь 816 м². В центре композиции — Дева Мария в окружении святых, а над ней — летящий голубь, символ Святого Духа, с размахом крыльев 2 м.

Мозаики

В соборе 62 мозаичные картины, созданные по эскизам известных художников. Иконы выполнены в технике флорентийской мозаики из природных материалов: каждый кусочек тщательно подгонялся, чтобы получить цельную картину.

Одна из примечательных мозаик — витраж в алтарном окне площадью 28,5 м². Это уникальное для православных храмов произведение было создано немецкими мастерами из многослойного стекла. Витраж подсвечивается изнутри, что создаёт эффектный визуальный эффект.

Иконостас

Иконостас украшен колоннадой из малахита. Центральная часть царских врат оформлена колоннами из тёмного лазурита. За вратами находится упомянутый выше витраж с изображением Иисуса Христа.

Скульптура

Внутри собора представлено множество скульптурных работ. Барабан главного купола украшают 12 статуй ангелов и изображения 12 апостолов. Скульптурные группы «Воскресение» (в приделе св. Екатерины) и «Преображение» (в приделе св. Александра Невского) работы Н. С. Пименова гармонично сочетаются с архитектурой иконостасов.

Три дубовые двери собора украшены многофигурными рельефами И. П. Витали. Северные врата посвящены свв. Исаакию Далматскому и Николаю Мирликийскому, южные — сюжетам житий свв. Владимира Киевского и Александра Невского, западные — апостолам Петру и Павлу.

