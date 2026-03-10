От архива до алтаря: Екатерининская церковь вернула первозданный блеск

Реставраторы раскрыли фрагменты росписи с изображением Святых Великомучениц Екатерины, Дарьи, Анастасии и Аглаи.

В Петербурге продолжается реставрация церкви Святой Великомученицы Екатерины в Смольном монастыре, сообщает КГИОП.

Здание, где сейчас идут работы, когда‑то было главной церковью Императорского Воспитательного общества благородных девиц, а в XX веке здесь размещался Ленинградский партийный архив.

Ранее в КГИОП сообщали, что в ходе реставрации удалось обнаружить историческую отделку середины XVIII века и изображения четырёх Святых Великомучениц, а при расчистке живописи выявили ранние надписи.

Историческая отделка середины XVIII века здесь почти полностью дошла до наших дней; она выполнена по чертежам и рисункам Франческо Бартоломео Растрелли.

Особенность интерьера в том, что ни один лепной элемент не повторяется: каждая фигура, ветвь и бутон цветка созданы мастерами как уникальные.

Во время расчистки реставраторы открыли фрагменты росписи масляными красками по штукатурке с изображениями Святых Великомучениц Екатерины, Дарьи, Анастасии и Аглаи.

А в 2021 году при работах в церкви обнаружили лик Богородицы на золотом фоне: композиция «Ночной Иерусалим» оказалась скрыта под слоем краски.

Реставрация Екатерининской церкви Смольного монастыря продолжается с 2019 года.

В 2017 году по линии КГИОП провели обследование и подготовили проект реставрации церкви стоимостью 6,1 млн рублей (ЗАО «СПб-ПРОЕКТ»).

Судя по расчисткам, за всю историю существования храма косметические реставрационные работы проводились лишь 2–3 раза, в том числе в 1888–1892 годах.

В 2018–2019 годах демонтировали паркет и отправили его в мастерскую, убрали позднее перекрытие, отделявшее молельный зал от пространства под куполом, усилили конструкции перекрытий.

Аварийные оконные заполнения барабана заменили на воссозданные по историческим образцам, отреставрировали штукатурный и лепной декор барабанов, западного и южного приделов, законсервировали живопись двух ложных окон барабана и восстановили галереи для обслуживания окон.

В 2017–2019 годах на реставрацию церкви по программе КГИОП из бюджета Петербурга направили 79,6 млн рублей.

В 2020 году стоимость контракта на реставрацию интерьеров составила 32,7 млн рублей, подрядчиком выступило АО «Ремфасад».