Почему только в России поезда стучат колесами, а в Китае и Европе стука нет - многие даже не догадываются, в чем секрет

Опубликовано: 10 марта 2026 16:22
 Проверено редакцией
Городовой ру
фото Городовой ру
Почему российские поезда стучат, а западные едут тихо

Каждый, кто ездил на поезде в России, знает этот вечный спутник дороги - ритмичный стук колес. Под него засыпаешь и просыпаешься.

А вот в Европе или Японии вагоны скользят почти бесшумно. Дело тут не в волшебстве, а в обычной физике и способах укладки рельсов, передает "Южный федеральный".

В России рельсы кладут отрезками, между ними оставляют зазоры. Это не брак, а необходимость. Металл расширяется в жару и сжимается в мороз.

Если уложить рельсы встык, летом их просто выгнет. Когда колесо проезжает по такому стыку, раздается удар. Именно они складываются в знакомый ритм.

В Европе, Китае и Японии используют сварные рельсы. Их соединяют в бесконечную нить длиной в километры. Стыков почти нет, колеса катятся плавно, и пассажиры наслаждаются тишиной.

Как боролись со стуком в СССР

В советское время пытались варить рельсы, чтобы убрать стук. Но тогда повсеместно использовали деревянные шпалы. Они не гасили вибрацию как следует, и звук все равно оставался.

Что меняется сейчас

Сегодня в России на новых участках дорог внедряют современные технологии. Вместо дерева кладут железобетонные шпалы с резиновыми прокладками.

Рельсы берут длинные и сваривают в непрерывную нить. Чем меньше стыков - тем тише едет состав. На линиях, где ходит «Сапсан», это уже стандарт. Движение там действительно плавное и почти бесшумное.

Но железнодорожная сеть в России огромна. Переложить все пути разом невозможно. Поэтому старые линии со стыками и деревянными шпалами еще долго будут сопровождать путешественников.

Автор:
Анастасия Чувакова
Полезное
