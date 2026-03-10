Городовой / Город / «Сибирь» на страже: как Финский залив одолел ледовый пик
«Сибирь» на страже: как Финский залив одолел ледовый пик

Опубликовано: 10 марта 2026 16:00
 Проверено редакцией
Global Look Press / Zamir Usmanov
Ледовая обстановка оказалась сложнее, чем предполагалось.

Пик ледовой ситуации в Финском заливе преодолен успешно, без серьезных нарушений, сообщается в канале правительства РФ в мессенджере по результатам визита министра транспорта Андрея Никитина в Санкт-Петербург.

Министр подчеркнул, что максимум нагрузки пройден без значительных сбоев в работе с погрузкой и отправкой судов, указано в сообщении.

Никитин поручил не допустить падения грузооборота во время активного таяния льда, ожидаемого в марте-апреле, с учетом возможного дрейфа судов и движения ледовых полей.

По данным правительства, ледовая обстановка оказалась тяжелее прогнозов, но остается под контролем.

"Акватория Финского залива на 80% покрыта льдом толщиной до 25-30 см. С начала навигации проведено более 2 тыс. судов", — говорится в сообщении.

На расширенном заседании штаба ледокольных операций решили разработать план расстановки ледоколов в заливе на апрель заранее, а не осенью, чтобы лучше рассчитывать их число и обеспечивать быструю готовность при ЧП.

Как отметил Никитин, в марте-апреле ледообразование замедлится, но начнется интенсивное разрушение покрова, что потребует такой же высокой бдительности с риском дрейфа судов и ледовых сдвигов.

В этом сезоне задействовано шесть линейных и семь портовых ледоколов, плюс "Мурманск". "Росатом" по запросу Минтранса направил в залив атомный ледокол "Сибирь", который провел более 80 операций.

Автор:
Юлия Аликова
Город
