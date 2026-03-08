Древнейший город 937 года, входящий в Золотое кольцо России: что посмотреть — отнюдь не только церкви

Старинный город в Ярославской области, в котором не только храмы, но и полно интересных музеев и парков для всей семьи

На западе Ярославской области, на правом берегу реки Волги, стоит небольшой старинный город. Его название мы впервые услышали, сидя на школьной скамье и вкушая первые познания об истории России. Речь идет о городе Углич. Он был основан в 937 году, но первое упоминание о нем в летописях приходится на 1148 год. Этот город не может похвастаться морскими волнами или горными пейзажами, но туристов здесь всегда много вне зависимости от сезона. Расскажем, что посмотреть в Угличе.

Углич входит в Золотое кольцо России, и посетить его можно, если взять целый тур по городам на Волге. И все же настоятельно рекомендуем приехать сюда отдельно, поскольку, несмотря на маленькую площадь, в Угличе очень много мест, которые были бы интересны путешественнику, и за один день его не осмотреть.

Мы собрали подборку самых интересных объектов, принципиально не включая туда церкви. Во-первых, их здесь великое множество и каждая заслуживает отдельной статьи. Во-вторых, храмы и соборы - главные жемчужины Углича, и их лучше увидеть своими глазами, чем читать о них. В любом случае советуем посетить Спасо-Преображенский собор, Церковь Царевича Димитрия на Крови, Богоявленский (зимний) собор, Алексеевский монастырь, Церковь Рождества Иоанна Предтечи.

Но помимо них в городе есть объекты, которые тоже заслуживают не меньшего внимания. И если вы приедете в Углич с детьми, то, вероятно, они быстро устанут от просмотра церквей, поэтому предлагаем несколько иную программу. Вот список самых интересных мест в Угличе для всей семьи.

Угличский кремль

Строительство крепости началось в Х веке, но настоящий архитектурный ансамбль по большей части сформировался в XV–XVII веках, и прекрасно сохранился до наших дней. Угличский кремль включает в себя несколько значимых достопримечательностей, в том числе церквей и храмов, о которых мы упомянули выше.

Успенская площадь

Когда-то это была торговая площадь, на которую стекались купцы для совершения покупки или обмена. В 1921 год произошел серьезный пожар, и теперь здесь проводятся основные городские мероприятия, а для детей работают аттракционы. Это одно из любимых мест для прогулок туристов и горожан.

Музей велосипеда

Здесь вы увидите самые необыкновенные модели двухколесного транспорта с момента создания первого образца. Так, в экспозиции представлены самый большой, самый маленький, самый первый, самый быстрый и самый медленный велосипеды.

Парк Победы

Еще одно подходящее место для прогулок с детьми. Аттракционы, павильоны с мороженым и прочие развлечения украшают парк Победы, созданный в память о тех жителях Углича, которые погибли на полях сражений. Рекомендуем арендовать здесь лодку и взглянуть на город с Волги - вы не пожалеете об экскурсии.

Музей истории Углича

Загадочную историю создания и жизни Углича можно узнать в специальном музее. В экспозиции представлены археологические находки, оружие разных времен, броня и одеяния угличан, предметы быта и народного искусства, исторические документы, картины, фотографии, книги и многое другое.

Музей мифов и суеверий русского народа

На Руси людей пугали вурдалаками, полудницами, кикиморами и прочими чудищами, но русского человека трудно чем-либо испугать, поэтому он придумал множество амулетов, талисманов и оберегов для защиты от нечистой силы. В Музее мифов и суеверий вы сможете посмотреть, какими люди прошлых столетий представляли себе лесных чудищ, чем от них оберегались и как еще использовали гадания и магию в повседневной жизни.

Музей истории русской водки

Необычную историю русского алкогольного напитка расскажут вам в Музее истории русской водки. Экспозиция представлена сотнями разновидностей этого продукта. Экскурсоводы расскажут, какое влияние водка оказала на ход исторических событий в России.

Как видите, древний Углич - это не только церкви, это еще и множество интересных, необычных и познавательных мест, где можно и что-то новое узнать об истории своей страны, и просто отдохнуть со всей семьей.

Ранее "Городовой" рассказывал, стоит ли ехать на египетские пирамиды.