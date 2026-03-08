Городовой / Полезное / В трех шагах от Счастья: эти знаки Зодиака вступят на белую полосу везения и удачи с 9 марта – жизнь неожиданно изменится
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Будто в Европе побывали - город в России, где соединилась архитектура Фландрии, Италии и Древней Руси Полезное
Русский ответ Версалю: величественный Петергоф — дата открытия фонтанов в 2026 году Вопросы о Петербурге
Идеальный тост на 8 марта: Омар Хайям воспел женщин еще 1000 лет назад – мужчины, примите у сведению Полезное
Для герани в марте - самое то: 1 таблетка при поливе - и пеларгония утонет в шикарных цветах к апрелю Полезное
При появлении петелек томатов - сразу же: 1 капля под корешок - и рассада прет вверх крепкой и мощной, словно на домкрате Полезное
Теги
Санкт-Петербург Сад-огород Туризм Рецепты Кулинария
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

В трех шагах от Счастья: эти знаки Зодиака вступят на белую полосу везения и удачи с 9 марта – жизнь неожиданно изменится

Опубликовано: 8 марта 2026 13:24
 Проверено редакцией
В трех шагах от Счастья: эти знаки Зодиака вступят на белую полосу везения и удачи с 9 марта – жизнь неожиданно изменится
В трех шагах от Счастья: эти знаки Зодиака вступят на белую полосу везения и удачи с 9 марта – жизнь неожиданно изменится
Legion-Media
Вот кто попадет под покровительство Фортуны 

Астрологи назвали знаки Зодиака, которым удастся выйти на белоснежную полосу везения и удачи уже с 9 марта. Они начнут притягивать в свою жизнь только счастливые события. Обстоятельства будут складываться наилучшим образом. Так расположились звезды.

Благоприятный период ожидает Овнов. Они смогут удачно провести переговоры и заключить выгодные сделки. Представители огненной стихии примут верные решения. Фортуна будет на их стороне. Некоторых Овнов ждет встреча с давними знакомыми. Она окажется полезной. Вероятны приятные сюрпризы и неожиданные денежные поступления.

Новые горизонты Судьба откроет перед Весами. У них все начнет получаться, работа будет спориться, поездки окажутся удачными. Появятся новые идеи, которые удастся воплотить в жизнь. Отношения, начавшиеся в марте, перерастут в крепкую дружбу или даже в любовь. Смена обстановки поможет отвлечься от повседневной суеты и восстановить силы. Некоторые представители Созведия получат ценную информацию из неожиданных источников.

Легкое и приятное время звезды сулят Скорпионам. У них появится много поводов для радости. Даже какие-то мелочи поднимут настроение и помогут перестроиться на позитивный лад. Дела начнут уверенно идти в гору. Все неприятности и разочарования останутся позади. Покупки окажутся удачными и приятными. У некоторых Скорпионов будет возможность пофлиртовать, и они ее не упустят.

Удача будет следовать буквально по пятам за Водолеями. Они смогут справиться с трудностями и решить многие проблемы даже быстрее, чем планировалось. Появится возможность довести начатое до конца без всяких усилий. Наступит благоприятное время для свиданий или встреч с друзьями. Это зарядит энергией, которая пригодится для новых успехов и побед. Некоторые представители Созведия проявят свои лучшие деловые качества и получат повышение по службе. Доходы начнут расти.

Ранее мы сообщали, какие подарки по гороскопу сделают женщину счастливой.

Автор:
Ольга Зайцева
Полезное
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿 1
Поделитесь новостью