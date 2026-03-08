При появлении петелек томатов - сразу же: 1 капля под корешок - и рассада прет вверх крепкой и мощной, словно на домкрате

Чем подкормить рассаду томатов

Многие дачники сталкиваются с вытягиванием рассады томатов. В такой ситуации спасти сеянцы бывает сложно, поэтому важно создать им правильные условия с самого начала.

Есть простой прием, который помогает укрепить рассаду в первые дни жизни. Благодаря ему растения получают мощный старт для правильного развития и не превращаются в хилые росточки.

Состав для укрепления рассады

В первые дни после появления всходов сделайте специальный питательный раствор. Он готовится из доступных компонентов и помогает сеянцам расти крепкими и коренастыми.

Каждый ингредиент играет свою роль:

янтарная кислота помогает растению легче переносить стресс, дает энергию для роста и укрепляет корни;

витамин B1 (тиамин) укрепляет иммунитет;

гумат калия улучшает структуру почвы, питает и стимулирует здоровый рост без вытягивания;

настой чеснока служит натуральной защитой от грибковых заболеваний и корневых гнилей.

В результате стебель становится крепким, листья приобретают насыщенный зеленый цвет, а корневая система активно развивается. Рассада не болеет и не вытягивается, а уверенно идет в рост.

Как правильно применять раствор

В литре теплой воды растворите 1 г янтарной кислоты, 1 таблетку витамина, 2 мл гумата калия и процеженный настой из одного зубчика чеснока.

Применять его нужно сразу, как только появятся первые петельки всходов. Удобнее всего использовать пипетку или небольшой шприц, чтобы капнуть одну каплю раствора прямо у основания стебелька.

Также можно аккуратно пролить почву вокруг ростка, главное - не переувлажнить ее. Через три дня процедуру можно повторить, если сеянцы выглядят слабыми.

Результат будет уже через неделю: стебли станут толще, цвет - ярче, а сами сеянцы будут выглядеть крепкими и здоровыми, что обязательно скажется на будущем урожае, сообщает канал "На даче у деда Егора".

