При появлении петелек томатов - сразу же: 1 капля под корешок - и рассада прет вверх крепкой и мощной, словно на домкрате

Многие дачники сталкиваются с вытягиванием рассады томатов. В такой ситуации спасти сеянцы бывает сложно, поэтому важно создать им правильные условия с самого начала.
Есть простой прием, который помогает укрепить рассаду в первые дни жизни. Благодаря ему растения получают мощный старт для правильного развития и не превращаются в хилые росточки.
Состав для укрепления рассады
В первые дни после появления всходов сделайте специальный питательный раствор. Он готовится из доступных компонентов и помогает сеянцам расти крепкими и коренастыми.
Каждый ингредиент играет свою роль:
- янтарная кислота помогает растению легче переносить стресс, дает энергию для роста и укрепляет корни;
- витамин B1 (тиамин) укрепляет иммунитет;
- гумат калия улучшает структуру почвы, питает и стимулирует здоровый рост без вытягивания;
- настой чеснока служит натуральной защитой от грибковых заболеваний и корневых гнилей.
В результате стебель становится крепким, листья приобретают насыщенный зеленый цвет, а корневая система активно развивается. Рассада не болеет и не вытягивается, а уверенно идет в рост.
Как правильно применять раствор
В литре теплой воды растворите 1 г янтарной кислоты, 1 таблетку витамина, 2 мл гумата калия и процеженный настой из одного зубчика чеснока.
Применять его нужно сразу, как только появятся первые петельки всходов. Удобнее всего использовать пипетку или небольшой шприц, чтобы капнуть одну каплю раствора прямо у основания стебелька.
Также можно аккуратно пролить почву вокруг ростка, главное - не переувлажнить ее. Через три дня процедуру можно повторить, если сеянцы выглядят слабыми.
Результат будет уже через неделю: стебли станут толще, цвет - ярче, а сами сеянцы будут выглядеть крепкими и здоровыми, что обязательно скажется на будущем урожае, сообщает канал "На даче у деда Егора".
