Чудо света или базарная площадь: стоит ли ехать на египетские пирамиды

Вся правда о главной достопримечательности Египта

Египетские пирамиды - единственное из семи чудес света, которое сохранилось до наших дней. Это настоящая жемчужина Египта, куда стремится попасть каждый турист, чтобы увидеть древнейшее строение возрастом около 4,5 тысяч лет. Кажется, приедешь туда, и воочию ощутишь тот древний дух, который витал в воздухе еще до нашей эры. Но действительно ли египетские пирамиды вызывают трепет у туристов? Разберемся подробнее.

Главная загадка египетских пирамид связана с историей их строительства. Долгое время считалось, что строили их рабы, однако современные археологи уверены, что сооружения возводились профессиональными строителями. Об этом говорит расположение поселений рядом с пирамидами. Люди, которые работали на строительстве, были обеспечены пищей и жильем.

Также открытым остается вопрос и о самой технологии строительства. Кто-то уверен, что трехтонные блоки строители переносили вручную, но наиболее популярной версией считается возведение пирамид при помощи специального устройства вроде пандуса, по которому работники втаскивали наверх блоки на деревянных салазках.

Да, египетские пирамиды остаются столь же величественными и загадочными, как и тысячи лет назад. Но в наши дни не все так радужно. Сейчас это место превратилось в грязную и шумную базарную площадь. Каждый квадратный метр занят торговыми палатками, где арабы продают арафатки, платки, керамику, различные сувениры. Гиды предупреждают, что цены товара завышены в 5 раз, поэтому лучше приобрести изделие в другом месте, но отделаться от местных торговцев не так просто: бросите на него хотя бы секундный взгляд - и все, вцепится, как клещ, и своими приставаниями вынудит купить товар втридорога.

А еще повсюду снуют местные мошенники. Подойдет такой к туристу и заверит, что знает шикарный ракурс для фото, и даже готов сам сфотографировать - такой вот добрый. Отдашь этому добросердечному человеку телефон, чтобы он сфотографировал, а обратно сможешь забрать только за деньги. И подобных "кадров" там полно. Об этом предупреждают гиды, но все-равно без "добычи" ни один местный хитрец не уходит. В итоге по всей территории стоит шум, гам, крик, ругань - будто ты находишься не перед чудом света, а на рыночной площади.

Но это еще не все. Арабы предлагают туристам прокатиться на верблюде, и таких "предпринимателей" здесь не один, не десять, и даже не сто, а гораздо больше. И у каждого по верблюду, а то и по два или по три. А теперь представьте, какая "чистота" вокруг, когда территория окружена бесчисленным количеством несчастных верблюдов, уже не говоря об "аромате".

В общем, полюбоваться на одно из чудес света - хорошее дело, но обстановка вокруг оставляет желать лучшего. Даже красивые кадры на фоне пирамид не получатся - на заднем плане всегда будет море туристов, торговцев, арабов с верблюдами. Кстати, из самых популярных туристических городов Египта - Шарм-эль-Шейха и Хургады - добираться до Каира и Гизы, где расположены пирамиды, придется 7-9 часов на автобусе. Поездка довольно тяжелая. Поэтому рекомендуем несколько раз подумать, стоит ли ехать на древние пирамиды, чтобы "полюбоваться" грязью, подышать пылью и запахом верблюдов и "покормить" местных торговцев.

