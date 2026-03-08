Городовой / Полезное / Идеальный тост на 8 марта: Омар Хайям воспел женщин еще 1000 лет назад – мужчины, примите у сведению
Идеальный тост на 8 марта: Омар Хайям воспел женщин еще 1000 лет назад – мужчины, примите у сведению

Опубликовано: 8 марта 2026 13:02
 Проверено редакцией
Омар Хайям воспел женщин еще 1000 лет назад

Персидский мыслитель Омар Хайям при жизни был известен как выдающийся ученый, математик, астроном и создатель одного из самых точных календарей, который до сих пор используется в ряде стран Востока. Однако в настоящее время его известность связана не столько с научными достижениями.

Спустя столетия, в XIX веке, его рубаи стали настоящим открытием для Великобритании, а затем и для всего читающего мира благодаря переводам Эдварда Фицджеральда. С этого момента началась слава Омара Хайяма как мудрого философа и поэта.

Несмотря на давность, высказывания Хайяма сохраняют свою актуальность и в настоящее время. Например, вот его размышления о любви:

Весть от Бога в наш мир суеты — это ты,
Образец неземной красоты — это ты.
Вне тебя ничего нет для сердца на свете —
Требуй все! Воплощенье мечты — это ты!

Это короткое четверостишие воспринимается как искреннее признание в любви и может быть легко адаптировано, например, в качестве тоста, в том числе в Международный женский день. В этом проявляется уникальность художественного таланта Хайяма – его лирика придется по душе всем.

Ранее мы рассказали, какую характкристику дал Хайям современным мужчинам.

Автор:
Ксения Сафрыгина
Полезное
