Идеальный тост на 8 марта: Омар Хайям воспел женщин еще 1000 лет назад – мужчины, примите у сведению

Персидский мыслитель Омар Хайям при жизни был известен как выдающийся ученый, математик, астроном и создатель одного из самых точных календарей, который до сих пор используется в ряде стран Востока. Однако в настоящее время его известность связана не столько с научными достижениями.
Спустя столетия, в XIX веке, его рубаи стали настоящим открытием для Великобритании, а затем и для всего читающего мира благодаря переводам Эдварда Фицджеральда. С этого момента началась слава Омара Хайяма как мудрого философа и поэта.
Несмотря на давность, высказывания Хайяма сохраняют свою актуальность и в настоящее время. Например, вот его размышления о любви:
Весть от Бога в наш мир суеты — это ты,
Образец неземной красоты — это ты.
Вне тебя ничего нет для сердца на свете —
Требуй все! Воплощенье мечты — это ты!
Это короткое четверостишие воспринимается как искреннее признание в любви и может быть легко адаптировано, например, в качестве тоста, в том числе в Международный женский день. В этом проявляется уникальность художественного таланта Хайяма – его лирика придется по душе всем.
