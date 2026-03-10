Не просто сорт, а фабрика по производству огурцов: 8 завязей в пучке, по 7 кг с каждого куста

Совет по выбору урожайного сорта огурцов.

Не только начинающим, но и опытным огородникам бывает сложно определиться с выбором сортов овощей для своего участка - хочется и урожай собрать раньше других, и вкусные сочные плоды получить.

Какие огурцы выбрать для высадки на даче в сезоне-2026, рассказывают на портале "Огород".

Специалисты советуют высадить 1 сорт огурцов на даче в текущем сезоне - он и высокоурожайный, и плодов даёт много и плодоносит до самых холодов. Уже будет пора уезжать с дачи, а кусты будут продолжать давать сочные зеленцы, словно неутомимая фабрика.

Сорт называется "Зятёк F1", можно высадить на даче только его, точно не прогадаете. Сочных плодов будет невероятно много.

Огурцы сорт образовывает пучками, в каждом - по 6-8 штук, это очень удобно и увеличивает урожайность в разы по сравнению с сортами, которые выдают по 1 огурчику. Также плоды удобно собирать, не придётся выискивать их в листве, крупный пучок огурцов уж точно будет виден.

Кусты дают плоды до самых холодов, и это несмотря на ранее начало плодоношения, первые зеленцы можно снимать с куста уже через 45 дней от появления из почвы всходов.

Урожайность сорта - просто бешеная, всего 1 куст способен дать рекордные 7 килограммов за 1 сезон.

Также в плюсах сорта - устойчивость к корневой гнили, настоящей и ложной мучнистой росе, а также неприхотливость. Кусты дадут плоды даже с минимальным уходом со стороны дачника.

