Петербург на пороге теплового рекорда: +10°C уже 14 марта

Прогноз для города на Неве на период с 12 по 14 марта говорит о возможных новых рекордах.

Александр Колесов, главный синоптик Санкт-Петербурга, дал прогноз погоды на ближайшие дни.

Холодный фронт с северо-востока, который зашел в выходные, задержался на восточной окраине Ленинградской области, но с запада в регион устремилось потепление — так, в Лужском районе вчера воздух прогрелся свыше +11 градусов.

В Петербурге тоже ожидается рост температуры, аналогичный аномалиям 2024 и 2022 годов, что способно привести к новым температурным рекордам — подобно событиям 2015 года.

Тёплые воздушные массы с юго-запада и юга, подкрепленные солнцем, активно нагревают поверхность.

Согласно прогнозу на 12–14 марта, в городе на Неве возможны обновления максимумов: 12-го температура перевалит за +7 градусов, 13-го — за +8, а 14-го — выше +10.

Подробности Колесов опубликовал в своем телеграм-канале. Синоптик предупредил, что после тепла может вернуться похолодание.