Петербург лидирует по сервису, но уступает по чаевым: почему в городе самый низкий чек

Опубликовано: 10 марта 2026 15:00
 Проверено редакцией
Global Look Press / Sergey Elagin / Business Online
Первое место по среднему размеру чаевых занял Суздаль.

В крупных городах России самый низкий средний чек чаевых зафиксирован в Санкт‑Петербурге — около 386 рублей, сообщила в программе «Да или нет» на «Радио РБК» управляющий директор сервиса «Нет монет» (проект Альфа‑банка) Оксана Белякова.

По её словам, Петербург, как гастрономическая столица, предлагает настолько высокий уровень сервиса и вкуса, что клиента сложно удивить, а чаевые, по сути, связаны прежде всего с эффектом «вау».

По размеру среднего чека чаевых лидирует Суздаль — 490 рублей, на втором месте оказалась Москва. При этом больше всего вырос средний чек в Геленджике — почти на 127%, после него следуют Оренбург (+23%) и Суздаль. Оксана Белякова связывает такую динамику с ростом внутреннего туризма.

За 2025 год в ресторанах пользователи оставляли чаевые почти 27 миллионов раз, а число транзакций и средний чек по чаевым продолжают расти — до примерно 435 рублей.

Мужчины оставляют чаевые на 27% чаще женщин, средний возраст чаевых — от 25 лет, а основная аудитория — граждане с доходом около 150 тысяч рублей в месяц.

Мужчины чаще поощряют работников ресторанов, а женщины — мастеров сферы красоты; при этом зумеры и представители поколения «альфа» в целом неохотно оставляют чаевые.

При этом Белякова отметила снижение общего числа визитов в рестораны и количества чеков. Исключением стал 14 февраля — этот день стал рекордным как по среднему чеку чаевых, так и по их общей сумме.

По её мнению, это свидетельствует о том, что походы в ресторан вместо обычной «повседневности» превратились в формат яркого праздника.

Юлия Аликова
