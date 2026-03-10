Судьба Юрия Юдина - единственного, кто выжил из группы Дятлова: как он уцелел и что думал о причинах происшествия

Что единственный выживший из группы Дятлова думал о перевале

История гибели группы Дятлова до сих пор разрывает интернет на части. Чего только не навыдумывали: и лавины, и НЛО, и секретные ракеты. Но в тени этой трагедии часто забывают об одном человеке. В той самой группе был десятый участник - Юрий Юдин. И он единственный, кто вернулся домой живым.

Парень из глубинки

Юра родился в Свердловской области, в селе, до которого от Екатеринбурга ехать 350 километров. Отец погиб на войне, растила мать. Несмотря на слабое здоровье, парень вечно искал приключений.

В институте записался в турсекцию, где и познакомился с Дятловым, передает "Самый главный путешественник". Еще летом 58-го они уже ходили в горы вместе.

Проклятый грузовик

23 января 1959 года компания снова отправилась в поход. Ехали в открытом кузове. Юрия продуло так, что через три дня он слег. Идти с тяжеленным рюкзаком он физически не мог. Саней у них не было - все тащили на себе.

Юрий попрощался с ребятами в поселке Северный и уехал домой. Это решение спасло ему жизнь.

фото legion-media

Черные вести

Когда Юдин вернулся в Свердловск, институт тревожно гудел. Группа не вышла на связь. Сначала все надеялись: может, лавина задержала, может, снегом завалило. Потом пришли похоронки.

Юдина вызывали на опознание. Он смотрел в лица друзей, которые еще недавно смеялись рядом, и не верил своим глазам.

Жизнь после

Юрий доучился, уехал в Соликамск, работал на заводе, дорос до начальника отдела. Потом перешел в администрацию города. Но он так и не смог отпустить ту историю.

Он продолжал ходить в горы. Даже в старости несколько раз поднимался на тот самый перевал, который позже назвали именем Дятлова.

Юрий Ефимович до конца дней не верил в случайность.

«Ребята были адекватные, опытные. Их так просто не напугаешь», - говорил Юдин.

И добавлял, что, скорее всего, они наткнулись на что-то секретное. Он постоянно думал о том дне. О том, почему судьба оставила его, а друзей увела в снега.

Одиночество длиною в жизнь

Семью Юрий так и не завел. Ни жены, ни детей. Жил скромно, в двухкомнатной квартире в Соликамске, с кошками. Охотно давал интервью. Для него это было важно, словно он отдавал долг памяти тем, кто не вернулся.

27 апреля 2013 года Юрия Юдина не стало. Его похоронили в Екатеринбурге, на том же кладбище, где лежат его погибшие товарищи. Он пережил их на 54 года. И унес с собой тайну, которую так и не разгадал никто.

