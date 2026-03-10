Городовой / Город / Аплодисменты маньяку: петербуржец подал иск против Гуменника и Федерации фигурного катания
Аплодисменты маньяку: петербуржец подал иск против Гуменника и Федерации фигурного катания

Опубликовано: 10 марта 2026 13:30
 Проверено редакцией
Global Look Press / Maksim Konstantinov
Истец углядел в программе Гуменника пропаганду насилия из-за того, что она была построена на произведениииз фильма «Парфюмер».

В Невский районный суд Санкт-Петербурга подали необычный иск от местного жителя Бориса. Он хочет наказать Федерацию фигурного катания на коньках, Первый канал и группу Тамары Москвиной из-за произвольной программы Петра Гуменника.​

Фигурист в сезоне 2025/2026 исполняет номер под музыку из фильма «Парфюмер» — о маньяке, убивавшем девушек. Истец считает недопустимым, что спортсмен предстает в образе убийцы, а публика ему аплодирует, сообщила глава объединенной пресс-службы судов Дарья Лебедева, передает КП.

Заявитель полагает, что подобные номера продвигают жестокость и могут вдохновить на создание тайных курсов для наемных убийц.

Он упомянул и других спортсменов: Максим Мозалев в финале как будто стреляет в трибуны, Матвей Федоров метит из несуществующего пистолета, а группа Михаила Мишина использовала саундтрек из «Бандитского Петербурга».

По его мнению, фигурное катание популяризирует криминальную эстетику, а федерация игнорирует проблему.

Истец просил взыскать по рублю с каждого ответчика за нравственный ущерб, провести с Гуменником профилактическую работу, изменить программу и дисквалифицировать его до конца сезона, а Первому каналу — стереть все записи с этой музыкой.

Суд отказал в принятии иска. Заявитель не вправе представлять интересы неопределенного круга людей, а личный вред от программы в заявлении не обоснован.

Автор:
Юлия Аликова
Город
