Какая стоимость обучения в 2025-2026 гг в Технологическом институте Санкт-Петербурга?
Учеба

Какая стоимость обучения в 2025-2026 гг в Технологическом институте Санкт-Петербурга?

Опубликовано: 10 марта 2026 14:10
 Проверено редакцией
институт, здание
Какая стоимость обучения в 2025-2026 гг в Технологическом институте Санкт-Петербурга?
Global Look Press/Zamir Usmanov
В 2025-2026 учебном году стоимость обучения в СПбГТИ на бакалавриате составляет от 239 до 309 тыс. рублей.

Стоимость обучения в Санкт-Петербургском государственном технологическом институте (техническом университете, СПбГТИ(ТУ)) в 2025–2026 учебном году варьируется в зависимости от направления подготовки и формы обучения. Основные данные закреплены в приказе института от 24 марта 2025 года №83-01-03 «Об установлении стоимости обучения на 2025/2026 учебный год».

Бакалавриат

Для очной формы обучения стоимость составляет от 239 000 до 309 000 рублей в год в зависимости от направления. Например:

  • 239 000 рублей — для направлений «Экология и природопользование», «Строительство», «Приборостроение» и других;
  • 309 000 рублей — для направления «Цифровая физика материалов».
  • Для заочной формы обучения стоимость ниже — от 45 400 до 68 600 рублей в год в зависимости от направления.

Среднее профессиональное образование

Стоимость обучения по программам среднего профессионального образования также установлена в приложении к приказу от 24 марта 2025 года. Точные цифры зависят от конкретной программы.

Дополнительные сведения

  • Стоимость для лиц, восстанавливающихся для продолжения обучения или переводящихся из других вузов, соответствует стоимости, установленной для соответствующего курса обучения.
  • При перезачёте дисциплин (модулей) стоимость обучения рассчитывается индивидуально в зависимости от учебного плана.
  • Актуальные данные о стоимости обучения по конкретным направлениям можно найти на официальном сайте СПбГТИ(ТУ) в разделе «Документы».
Автор:
Пономарева Дарина
Учеба
