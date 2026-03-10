Какая стоимость обучения в 2025-2026 гг в Технологическом институте Санкт-Петербурга?

Стоимость обучения в Санкт-Петербургском государственном технологическом институте (техническом университете, СПбГТИ(ТУ)) в 2025–2026 учебном году варьируется в зависимости от направления подготовки и формы обучения. Основные данные закреплены в приказе института от 24 марта 2025 года №83-01-03 «Об установлении стоимости обучения на 2025/2026 учебный год».
Бакалавриат
Для очной формы обучения стоимость составляет от 239 000 до 309 000 рублей в год в зависимости от направления. Например:
- 239 000 рублей — для направлений «Экология и природопользование», «Строительство», «Приборостроение» и других;
- 309 000 рублей — для направления «Цифровая физика материалов».
- Для заочной формы обучения стоимость ниже — от 45 400 до 68 600 рублей в год в зависимости от направления.
Среднее профессиональное образование
Стоимость обучения по программам среднего профессионального образования также установлена в приложении к приказу от 24 марта 2025 года. Точные цифры зависят от конкретной программы.
Дополнительные сведения
- Стоимость для лиц, восстанавливающихся для продолжения обучения или переводящихся из других вузов, соответствует стоимости, установленной для соответствующего курса обучения.
- При перезачёте дисциплин (модулей) стоимость обучения рассчитывается индивидуально в зависимости от учебного плана.
- Актуальные данные о стоимости обучения по конкретным направлениям можно найти на официальном сайте СПбГТИ(ТУ) в разделе «Документы».