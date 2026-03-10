Географический центр России: самый молодой город-миллионник, здесь живет больше всего умных людей

Новосибирск не раз попадал в книгу рекордов Гиннеса

Новосибирск называют столицей Сибири. Третий по численности населения мегаполис России, раскинувшийся на берегах могучей реки Обь. В Новосибирске сосредоточены умнейшие люди страны и он не раз удостаивался упоминания в книге рекордов Гиннеса.

От рабочего поселка — к миллионнику

История Новосибирска уникальна тем, что у него несколько дат основания, и выбор каждой — повод для споров среди краеведов.

Официально годом рождения города считается 1893-й. Именно тогда на берег Оби прибыли первые строители железнодорожного моста для Транссибирской магистрали.

Место для переправы выбрал инженер и известный писатель Н.Г. Гарин-Михайловский, убедив комиссию, что строить мост нужно не у старинной Колывани, а у села Кривощёково, где река течет в скалистых берегах. Рабочий посёлок разрастался стремительно. В 1903 году поселение Ново-Николаевск (названное в честь императора Николая II) получило статус безуездного города, а в 1926-м было переименовано в Новосибирск.

Чем знаменит Новосибирск на весь мир

Новосибирск не раз попадал на страницы Книги рекордов Гиннесса. И вот по каким причинам:

Город-миллионник, население корого росло самыми быстрыми темпами. Всего за 70 лет число жителей перевалило за 1 млн человек. Для сравнения: Москве потребовалось около 700 лет.

Красный проспект, протянувшийся на 7 километров, известен как самая длинная в мире улица без единого поворота.

Проспект академика Лаврентьева в Академгородке признан самой умной улицей в мире за высокую концентрацию научных институтов. На 2,4 км работают почти 20 НИИ мирового уровня: гидродинамики, ядерной физики, цитологии и генетики и др.

Что посмотреть в Новосибирске

Архитектура и городские символы

Главная артерия города — Красный проспект — настоящий музей под открытым небом, где сохранились здания разных эпох. Один из ярчайших образцов советского конструктивизма — Стоквартирный дом (Красный проспект, 16). Построенный в 1937 году, он получил Гран-при на Всемирной выставке в Париже.

В сквере на Красном проспекте стоит Часовня во имя Святителя и Чудотворца Николая, восстановленная в 1993 году к 100-летию города. Интересно, что она негласно считается географическим центром России.

Современный символ города — арочный Бугринский мост через Обь, открытый в 2014 году. Его красная арка длиной 380 метров — самая большая в России. Любоваться ей лучше вечером, когда включена подсветка.

Научное сердце Сибири: Академгородок

Это место обязательно к посещению. Академгородок был заложен в 1950-х годах и сегодня остается центром передовой науки. Четверть его территории занимает лес, где можно встретить белок. Главные достопримечательности Академгородка — научные институты. С экскурсией можно попасть даже в Институт ядерной физики, где находится один из первых в мире коллайдеров. А в сквере Института цитологии и генетики стоит трогательный памятник лабораторной мышке, вяжущей нить ДНК.

Также в Новосибирске есть зоопарк, современная Михайловская набережная Оби и самый большой в стране театр оперы и балета (НОВАТ).

Новосибирск — город, где история встречается с наукой, а суровая индустриальность — с уютом тенистых парков. Он точно удивит и запомнится надолго.

