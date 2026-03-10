Не Черное и не Азовское: какое море в России самое чистое — туристов там почти не бывает

Туристы назвали неожиданное направление для отпуска

Когда речь заходит о российских курортах, большинство сразу вспоминает Черное и Азовское море. Но опытные путешественники знают: есть и другие варианты. Например, Белое море — самое чистое в стране. Вода здесь прозрачная, пляжи почти безлюдные, а природа суровая, но невероятно красивая. Конечно, это не курорт в привычном понимании, но для тех, кто ищет уединения и готов к экспериментам, — отличный выбор.

Где купаться лучше всего?

В Северодвинске, например, есть Ягринский бор — длинный песчаный пляж среди сосен. Остров Кий удивляет скалами и чистейшей водой. На пляже Старый причал стоит встретить закат, а на Двинском заливе — ощутить себя единственным человеком на километры вокруг. Инфраструктура скромная, зато никакой толпы.

Когда ехать?

Полярный день начинается с 1 июня и длится до середины июля. Вода прогревается до +21 C, воздух — до +25 C, пишет канал "Яндекс Путешествия". Вполне комфортно, чтобы искупаться. Но ночи даже летом холодные, так что тёплая одежда обязательна.

В комментариях к посту мнения разделились. Кто-то сомневается:

«Белое море +21? Не верю. Максимум +15, а это ледяная вода. Нашёл курортик».

Другие объясняют:

«25 не хотите? С середины июня до начала августа. Когда отлив идёт, песок нагревается, а прилив приходит — и вода +25».

Если ловить момент, искупаться в Белом море вполне реально. Главное — выбрать правильное время и место. И не ждать курортного сервиса. Вместо него туристов ждут чистота воды и тишина.

