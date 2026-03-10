В Беларусь еду с 1 кошельком, а возвращаюсь с набитыми баулами - вот что оттуда везу

Советы по приобретению товаров в Беларуси.

Отправляясь в путешествие, хочется привезти подарки близким людям, но не всегда понятно, что лучше приобретать в той или иной стране.

Не каждый турист знает, что можно привезти в подарок близким из Беларуси, советы по покупкам дают на канале "Саша Коновалова".

Первое, на что стоит обратить внимание, - нательное бельё местного производства. Конечно, его продают и в России, но при поездке в Беларусь вы сможете приобрести его дешевле, как мужское, так и женское.

Не стоит обходить своим вниманием носки и колготки. Можно подумать, что в и РФ эти товары стоят недорого, но и из Беларуси их привезти точно стоит, вы будете приятно удивлены ценами и качеством.

Также славится высоким качеством белорусский лён - приобретайте постельное бельё, скатерти, полотенца, они точно будут служить годами вами вашим близким.

Не забудьте приобрести местный трикотаж. Кофточки и брючки белорусского производства годами держат форму, не портятся при стирке и отлично носятся.

Выгодно можно приобрести в Беларуси кожаную обувь, сумки и аксессуары. Это шикарное вложение, качество - на высочайшем уровне.

Не забудьте приобрести несколько баночек косметики - славятся средства по уходу за кожей, волосами, а также декоративная косметика. В России они тоже продаются во многих магазинах, но стоят сильно дороже, чем там, где были произведены.

Если хотите сделать близким особенный подарок, то можно приобрести часы местного производства. Сейчас заводы сотрудничают со Швейцарией и Японией, качество - соответствующее.

Ранее издание рассказывало, чем славится молочная продукция в Беларуси.