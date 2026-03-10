Российский город, который не хуже Вены и Праги: старинный и уютный - где находится и на что посмотреть

Ногинск - самый недооценннный сосед Москвы

Многие мечтают погулять по старым улочкам Праги или Вены. Но зачем лететь так далеко, если в Подмосковье есть места с похожей атмосферой? Всего 40 км от Москвы расположен в город, где приятно гулять и разглядывать старинные здания. Речь идет про уютный городок Ногинск.

Город, где хочется ходить пешком

В центре Ногинска есть своя пешеходная улица и большая площадь с фонтанами. Там приятно гулять, но таких мест могло бы быть и побольше.

Например, набережную вдоль реки Клязьмы сделали, но кажется, что она сама по себе - далековато от центра и старых зданий. А хочется, чтобы все красивые места были связаны в один маршрут.

Главной проблемой для прогулок является трасса А-107 («бетонка»), которая проходит прямо через город. Идеальным решением было бы строительство объездной дороги.

Сейчас же попасть из одной части города в другую мешает оживленная магистраль и неудобный подземный переход под четырьмя полосами движения, который лучше было бы заменить наземной «зеброй», считает "Самый главный путешественник".

Достопримечательности:

Богоявленский собор (1876 г.) в стиле ампир;

Кладбищенский Тихвинский храм (1857 г.);

Успенская церковь (1756 г.) при одноименной усадьбе;

Бывшая женская гимназия в стиле модерн (1908 г.) на Советской улице.

Кроме того, в Ногинске находится памятник Владимиру Ленину, который был установлен в день его смерти 22 января 1924 года.

Уютные дворики и дом, который жалко

В обычных жилых кварталах Ногинска тоже очень приятно гулять - ровные дорожки, чистота, много деревьев и кустов. Местами даже уютнее, чем в некоторых новых московских ЖК.

Особый шарм городу придают старинные малоэтажные дома. Например, бывший дом служащих Новоткацкой фабрики на улице 8 марта, 5 (1908 года постройки) напоминает уютный особняк. К сожалению, сегодня это уникальное здание признано аварийным и остро нуждается в срочной реставрации.

Ранее "Городовой" рассказал про российский город, который был Швецией и Финляндией.