Не средство, а панацея: разместили на участке – и галоп убегающих слизней будет слышен всем соседям

Легко и быстро избавляемся от слизней

Ранней весной из-под земли вместе с первой растительностью появляются они... Слизни – главные враги всех огородных культур. При помощи ротового аппарата (терки) они способны нанести существенный урон подрастающим кабачкам, клубнике, салату и другой не менее ценной растительности.

Существует множество методов и средств для борьбы со слизнями, причем далеко не всегда требуется применение химических препаратов.

Агроном Ксения Давыдова предпочитает использовать народные методы борьбы, создавая ловушки из доступных материалов. Для этого потребуются яичная скорлупа и хвоя.

Измельченные компоненты следует распределить вокруг деревьев и растений. Нежные моллюски чувствительны к острым поверхностям и избегают перемещения по ним.

Также эффективным является сочетание кофейной гущи и хвои. Слизни не переносят запах кофе и предпочитают проползать мимо.

Есть и иные барьерные методы. Например, слизни проявляют отвращение к меди. Использование медных лент или колец вокруг растений может быть эффективным решением для борьбы с моллюсками.

Также эффективным решением могут стать световые барьеры. Можно оградить насаждения с помощью источников мягкого света или светодиодных лент. Слизни и носа не сунут на ваш участок.

