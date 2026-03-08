Городовой / Полезное / Не сорт, а настоящий стахановец: штампует томаты как заведенный – плоды крупные, мясистые и со вкусом дыни
Не сорт, а настоящий стахановец: штампует томаты как заведенный – плоды крупные, мясистые и со вкусом дыни

Опубликовано: 8 марта 2026 23:16
 Проверено редакцией
Не сорт, а настоящая мечта дачника

Опытные садоводы уже приступили к посеву семян томатов. Обычно дачники выбирают привычные классические сорта, но иногда стоит обратить внимание и на что-то новое.

По мнению агронома Ксении Давыдовой, сорт «Суровая дыня Поволжья» является превосходным выбором. Если вы стремитесь к разнообразию, этот вариант будет оптимальным.

Плоды этого сорта могут достигать массы от 300 до 500 граммов, а кусты вырастают до 1,8 метра в высоту. Специалист отмечает, что первые томаты можно ожидать уже через 90–100 дней после посадки.

Вкусовые качества томатов этого сорта произведут на вас неизгладимое впечатление. Плоды отличаются от классических, имеют сердцевидную форму и сладкий вкус. Как отмечает специалист, послевкусие может напоминать дыню. Мякоть томата нежная и маслянистая, при этом плоды очень сочные.

Сорт демонстрирует высокую устойчивость не только к различным заболеваниям, но и к перепадам температур.

Ранее мы рассказали, чем подкормить рассаду томатов для буйного роста

Автор:
Ксения Сафрыгина
Полезное
