Фальшивые приставы шантажируют петербуржцев: новая афера с штрафами ГИБДД

Управление ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области по борьбе с незаконным использованием ИКТ предупреждает о свежей афере мошенников. Преступники обзванивают жителей города, выдавая себя за приставов ФССП.
Они пугают вымышленным долгом по штрафу ГИБДД, который якобы накопился давно.
Злоумышленник давит психологически, грозя начислением пени и серьезными санкциями вроде блокировки счетов, ограничения выезда за границу или конфискации имущества, если не заплатить немедленно.
Затем жертве приходит SMS с вредоносной ссылкой на фальшивый сайт оплаты или поддельные «Госуслуги».
Полицейские советуют строго соблюдать правила цифровой безопасности. При подобном звонке спокойно скажите, что уточните информацию сами, и завершите разговор.
Не открывайте подозрительные ссылки, не сообщайте данные карт, CVV или пароли от аккаунтов. Если средства уже украдены, срочно свяжитесь с банком для блокировки карты.