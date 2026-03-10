После появления петелек - сразу же: коренастая рассада вместо тощих сеянцев - 3 подкормки на выбор

Чем подкормить рассаду томатов

Каждый дачник знает, что богатый урожай томатов нельзя получить без подкормок. Особенно важно правильно поддержать растения сразу после появления первых росточков. Именно в этот период закладывается основа для будущего плодоношения.

Главные правила питания рассады

Необходимо соблюдать баланс питательных веществ в почве. Вносить удобрения лучше утром три раза, делая перерывы между поливами от 7 до 10 дней. Концентрацию удобрений следует увеличивать постепенно, по мере роста сеянцев.

Эффективные подкормки

Рассада превосходно реагирует на зольный настой с марганцовкой. Для его приготовления следует 1 стакан древесной золы залить литром воды, прокипятить, остудить и процедить. Полученным настоем и слабым раствором марганцовки поливаем рассаду по очереди.

Также можно подкормить рассаду томатов комплексным "миксом". В ведре воды разводим 20 г «Кемиры-люкс» и 50 мл калийного «Лигногумата» с микроэлементами. Такая смесь дает растениям полный набор необходимых веществ.

Кроме того, после появления всходов сеянцы хорошо отзываются на нитроаммофоску. Необходимо 4 грамма удобрения развести в литре воды и поливать рассаду каждые 10 дней.

Важные нюансы для здоровья растений

Любые подкормки следует вносить только во влажную почву, чтобы не обжечь нежные корни. Если стебли выглядят слабыми, а нижние листья бледнеют и желтеют, количество процедур можно увеличить.

Однако повышать концентрацию рискованно, поскольку это может навредить корневой системе. На стадии роста рассады стоит избегать азотных удобрений, так как их избыток тормозит развитие кустов, сообщает "Моя успешная дача".

