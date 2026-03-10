Через неделю после всходов петунии - обязательно: 1 капля под корень - и рассада как молодые дубки, крепкая, коренастая, без желтизны

Ключевая подкормка петунии на этапе всходов

Выращивание петунии из семян – задача для самых терпеливых цветоводов. Именно поэтому многие предпочитают приобретать уже подросшие растения, чтобы сразу же украсить свой участок. Однако, если вы готовы пройти весь путь от крошечного семечка до пышного кустика, то без грамотной поддержки молодым растениям не обойтись.

Когда начинать подкармливать петунию

Начинать подкармливать петунии сразу после появления первых ростков не стоит, считают эксперты портала "Огород". Особенно это касается семян, покрытых специальной оболочкой. Эта оболочка, растворяясь в воде, сама по себе является источником питания для нежных всходов. Первую подкормку петунии в этом случае стоит провести в фазе двух или трех настоящих листьев.

Что использовать для подкормки петунии

Окрепнуть молодым сеянцам можно помочь, аккуратно поливая их из шприца раствором специального препарата. Например, отлично подойдет "Эпин". Всего одна капля этого средства на 100 мл воды поможет растениям быстрее оправиться от возможных стрессов, укрепит их иммунитет и улучшит способность усваивать полезные вещества из почвы.

"Такая поддержка особенно важна на ранних этапах, когда корневая система еще слаба и не способна в полной мере обеспечить растение всем необходимым", - делится эксперт.

Следующая подкормка потребуется петунии, когда на сеянцах появятся несколько настоящих листьев. В этот период активно формируется корневая система и растению необходимы элементы, способствующие ее развитию. Идеально подойдут комплексные минеральные удобрения с преобладанием фосфора и калия.

Личный опыт садовода

"Стараюсь для первых подкормок петунии использовать специальные удобрения для рассады или универсальные составы, но в половинной дозировке от рекомендованной производителем. Эпин на этапе всходов отлично справляется со своей задачей ", - поделилась опытом Александра из Казани.

Ранее портал "Городовой" рассказал про главную подкормку для герани в начале весны.